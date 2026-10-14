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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Video: Araujo dan Barcola membuka rekening gol mereka bersama Liverpool di Liga Champions

Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Champions League
B. Barcola
R. Araujo
Inggris
Austria
Prancis
Uruguay

Malam milik Barcola

Pada malam ketika para pemain baru menjadi bintang, Liverpool tak butuh lebih dari 120 detik untuk membakar antusiasme para pendukungnya dengan dua gol kilat, sebelum gol ketiga tercipta beberapa menit kemudian.

Dalam laga matchday kedua babak penyisihan Liga Champions, Liverpool unggul atas klub Austria LASK melalui dua gol cepat yang dicetak oleh dua nama yang mencatatkan gol pertama mereka dengan seragam Liverpool.

Dua menit penuh kegilaan

Bek asal Uruguay Ronald Araujo membuka keunggulan pada menit ke-22, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion "Raiffeisen Arena", lewat sundulan terukur setelah umpan silang akurat dari pemain Yunani Kostas Tsimikas, sekaligus mencatatkan gol pertamanya dengan kostum Liverpool dengan cara yang sempurna.

Hanya dua menit berselang, giliran pemain muda Prancis Bradley Barcola yang menuliskan namanya di daftar pencetak gol. Pada menit ke-24, Barcola memanfaatkan umpan magis dari Luis Comas, lalu melepaskan tembakan penuh keyakinan untuk mencetak gol pertamanya bersama tim, menegaskan bahwa masa depan lini serang Liverpool berada di tangan yang tepat.



Barcola kembali dan menegaskan diri

Dan ketika semua orang mengira keseruan telah berakhir, Barcola kembali membuktikan bahwa dirinya adalah bintang malam itu tanpa tandingan. Pada menit ke-37, ia menerima umpan jenius dari bintang Jerman Florian Wirtz, lalu mencetak gol keduanya secara pribadi dan gol ketiga bagi timnya, melengkapi dua gol historis pada laga Eropa pertamanya.

Tiga gol, gol pertama Araujo dan dua gol pertama Barcola, menjadi pesan jelas yang dikirim Liverpool: tim ini siap menggebrak Liga Champions dengan kekuatan penuh, bersama nama-nama yang mampu membuat perbedaan sejak detik pertama.


Liverpool pun sukses menampilkan pertunjukan serangan yang bersejarah. Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Liverpool melepaskan 19 tembakan hanya pada babak pertama melawan LASK, dan itu merupakan jumlah tembakan terbanyak oleh tim tandang dalam satu babak pertama di luar markasnya sepanjang sejarah Liga Champions sejak musim 2003-2004.




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