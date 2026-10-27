Jawaban Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, terdengar ambigu saat menanggapi pertanyaan Kooora seputar tuduhan yang dialamatkan kepada wasit lantaran memihak Maroko.

Timnas Maroko melaju ke final Piala Afrika 2025, yang digelar pada awal tahun ini, berhadapan dengan Senegal, sementara identitas juara benua masih belum diketahui menunggu putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" dalam kasus yang terkenal itu.

Turnamen tersebut diwarnai tuduhan bahwa wasit memihak tuan rumah, dan intensitas tuduhan ini meningkat pada laga final setelah para pemain Senegal menyampaikan protes atas keputusan wasit asal Kongo, Jean Jacques Ndala, yang menunjuk titik penalti untuk Maroko pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan.

Para pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas keputusan wasit tersebut, yang kemudian memicu krisis yang hingga kini belum berakhir.

Saat ditanya soal tuduhan ini, Hadji tidak memberikan jawaban tegas, melainkan hanya menyinggung kekuatan timnas Maroko di atas lapangan, serta menuntut peningkatan kualitas wasit-wasit di benua ini.

Legenda timnas Maroko itu berkata, dalam wawancara video untuk Kooora yang akan dipublikasikan nanti, "Timnas Senegal sangat sangat kuat, dan kami berharap bisa memenangkan Piala Afrika di atas lapangan, tetapi sebelum laga final kami juga bermain melawan timnas-timnas kuat seperti Nigeria, Mali, dan Kamerun, sehingga jalan menuju final memang sulit."

Ia menambahkan, "Timnas Maroko tampil kuat dan mengatasi semua lawan di atas lapangan setelah menampilkan level tinggi sebelum masalah yang terjadi pada laga final."

Hadji menutup pernyataannya dalam hal ini dengan berkata, "Saya berharap wasit-wasit Afrika berada pada level yang tinggi seperti para pemain. Tidak mungkin timnas-timnas Afrika dan para pemainnya memiliki level yang luar biasa sementara perwasitan di benua ini berada di bawah standar."

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