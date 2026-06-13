Gol pertama tim nasional Swiss ke gawang Qatar memicu kontroversi, karena tercipta dari sebuah serangan yang dipertanyakan keabsahannya, yang dicetak oleh Breel Embolo.

Momen krusial terjadi pada menit ke-14 ketika pemain Swiss, Remo Freuler, berlari untuk menerima umpan terobosan dan melewati kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Kiper tersebut berlari ke luar, berusaha mencapai bola, tetapi terlambat dan bertabrakan dengan Frohler, sehingga keduanya terjatuh ke tanah, dan wasit segera menunjuk titik penalti.

Namun, setelah tayangan ulang, perhatian segera beralih dari tabrakan tersebut ke apa yang terjadi tepat sebelum insiden itu. Salah satu sudut kamera menunjukkan bahwa Frohler mungkin berada dalam posisi offside saat bola dioper.

Teknologi Video Asisten Wasit (VAR) meninjau ulang adegan tersebut selama beberapa menit. Pada akhirnya, keputusan wasit di lapangan dikonfirmasi: tendangan penalti, tidak ada offside, dan Breel Embolo berhasil mencetak gol dari titik penalti.

Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar di media sosial, di mana sebagian orang menyebutkan bahwa Froiler berada dalam posisi yang sah sejajar dengan pemain Qatar terakhir, atau bahwa ia berada dalam posisi offside dengan selisih yang sangat tipis, sementara yang lain berargumen bahwa sudut siaran mungkin menyesatkan dan tidak sesuai dengan garis resmi Video Assistant Referee (VAR).

Jaringan beIN Sports menyelesaikan masalah ini dengan berkonsultasi dengan pakar wasit Qatar, Saud Al-Adhba, yang menegaskan bahwa gol tersebut tidak sah karena Froiler berada dalam posisi offside, yang semakin memperkuat pertanyaan seputar keputusan wasit dan teknologi VAR.

Di sisi lain, Qatar menjadi tim kelima dalam sejarah yang tertinggal di babak pertama dari empat pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah Meksiko (1930-1950), Skotlandia (1954-1958), Korea Selatan (1954-1986), Yunani (1994-2010), menurut statistik Mr. Sheph.

Baca juga: Meskipun ada pinjaman 400 juta euro... Mengapa Asosiasi La Liga mengizinkan transfer Barcelona?