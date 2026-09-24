Saleh Abu Al-Shamat, pemain timnas Arab Saudi, menuai tanda tanya usai ditarik keluar saat menghadapi Kuwait pada laga pembuka perjalanan "Al-Akhdar" di ajang Piala Teluk 27, setelah tampak raut keheranan, kemarahan, dan kesedihan saat ia meninggalkan lapangan, dalam sebuah pemandangan yang mengingatkan kembali pada suasana panas yang mendahului turnamen.

Georgios Donis memutuskan menarik Abu Al-Shamat pada menit ke-63, sehingga sang pemain meninggalkan lapangan dengan tanda-tanda jelas ketidakpuasan atas keputusan pergantian tersebut, sebelum tampak marah di bangku cadangan dan mendapat hiburan dari rekan setimnya, Hassan Tambakti.

Pemandangan itu tidak berlalu begitu saja, terlebih Abu Al-Shamat merupakan salah satu nama yang menarik perhatian tim pelatih dalam periode terakhir. Ia juga sebelumnya absen dari daftar timnas Arab Saudi pada Piala Dunia terakhir, sehingga setiap tindakan emosional darinya menjadi sorotan, khususnya di tengah pentingnya kedisiplinan di dalam skuad yang menjadi perhatian timnas.

Akankah skenario Musab Al-Juwair terulang?

Sensitivitas posisi Abu Al-Shamat kian meningkat di tengah kebijakan disiplin ketat yang diterapkan oleh Fahad Al-Mufarrej, manajer timnas Arab Saudi, setelah kedisiplinan menjadi salah satu isu paling menonjol di dalam kamp "Al-Akhdar" sebelum bergulirnya Piala Teluk 27.

Musab Al-Juwair sebelumnya telah dicoret dari daftar timnas yang tampil di turnamen ini akibat pelanggaran disiplin, dalam sebuah keputusan yang menegaskan bahwa jajaran manajemen tidak bertoleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di dalam kamp. Hal ini membuka pintu bagi pertanyaan tentang bagaimana sikap Abu Al-Shamat akan disikapi jika kepergian sang pemain dari lapangan dinilai keluar dari kerangka kedisiplinan.

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Namun hingga saat ini, tidak ada yang memastikan bahwa Abu Al-Shamat akan menerima sanksi atau dicoret dari laga berikutnya. Tanda-tanda kemarahan yang muncul darinya usai pergantian pun tidak serta-merta berarti adanya pelanggaran disiplin, dan bisa jadi hanya reaksi wajar terhadap keputusan penarikannya serta keinginannya untuk terus bermain.

Pertanyaannya tetap mengemuka: apakah persoalan ini berakhir pada momen kemarahan di dalam lapangan, ataukah jajaran manajemen timnas Arab Saudi akan menyikapi tindakan Abu Al-Shamat sebagai isu disiplin baru? Jawabannya mungkin akan terlihat pada daftar pemain di laga berikutnya, dan apakah sang pemain akan terus tampil bersama "Al-Akhdar" secara normal atau justru menghadapi keputusan baru dari tim pelatih dan manajemen.

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