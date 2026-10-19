Video: Apakah Salem Al-Dawsari Akan Berubah Menjadi Pemain Cadangan di Al-Hilal?

Penampilan perdana Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, setelah absen panjang akibat cedera, memunculkan pertanyaan mengenai posisinya dalam rencana pelatih Italia Simone Inzaghi, setelah ia hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit terakhir laga melawan Al-Hazm, yang berakhir dengan kemenangan "Sang Pemimpin" 1-0, dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Roshn Saudi.

Salem kembali ke lapangan setelah cedera membuatnya absen dari pertandingan Al-Hilal sejak awal musim ini, karena ia mengalami cedera pada tendon lutut saat tampil bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia, dan menjalani operasi pada Juli lalu.

Namun, kepulangannya datang pada saat posisi sayap kiri tengah mengalami persaingan ketat, dengan bersinarnya pemain Belanda Crysencio Summerville, yang memanfaatkan absennya sang kapten Arab Saudi dan tampil impresif.

Akankah Salem Al-Dawsari tetap di bangku cadangan?

Pendapat sejumlah analis program "Dawrina Ghair" sepakat soal sulitnya Salem Al-Dawsari merebut kembali posisinya sebagai pemain inti dengan cepat, di tengah pilihan menyerang yang tersedia bagi Inzaghi, terutama setelah penampilan yang ditunjukkan Summerville di posisi sayap kiri.

Ahmed Atif mengatakan bahwa Salem akan tetap menjadi pemain pengganti hingga akhir musim, dengan memperkirakan ia tidak akan tampil mengorbankan Summerville di posisi sayap kiri, sebagai isyarat atas sulitnya mengubah pilihan utama pelatih Italia itu di tengah persaingan yang ada saat ini di dalam tim.

Baca juga: Transaksi semiliar memanaskan Al-Nassr: Ronaldo mendekati kepemilikan 20% saham klub!

Di sisi lain, Sultan Al-Lahyani menilai Inzaghi mungkin bisa memanfaatkan Salem di posisi lini tengah, namun ia mengesampingkan kemungkinan kembalinya Salem ke susunan inti di posisi sayap kiri, sementara Abdelrahim Al-Jizawi menegaskan bahwa Al-Dawsari adalah pemain besar, tetapi melepas salah satu pemain lini tengah untuk memainkannya akan menjadi hal yang sulit, dengan memperkirakan ia akan terus diandalkan sebagai pemain pengganti.

Pendapat-pendapat ini menempatkan kepulangan Salem di hadapan tantangan teknis yang jelas, karena persoalannya tidak hanya soal memulihkan kebugaran fisiknya setelah operasi, tetapi juga bersaing dengan para pemain yang berhasil memanfaatkan ketidakhadirannya, dengan Summerville di garis terdepan.

Meski demikian, penampilannya dalam menit yang terbatas pada laga melawan Al-Hazm belum cukup untuk menilai perannya sepanjang sisa musim, terlebih tim pelatih mungkin lebih memilih memberinya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan ritme pertandingan secara bertahap.

Di antara prediksi para analis dan keteguhan Salem mempertahankan posisinya di Al-Hilal, pertanyaan yang muncul tetap: apakah sang kapten "Sang Pemimpin" akan puas dengan peran sebagai pemain pengganti pada fase mendatang, atau berhasil merebut kembali posisinya sebagai pemain inti bersama Inzaghi? Jawabannya akan terlihat secara bertahap seiring bertambahnya penampilannya, dan sejauh mana kemampuannya mengembalikan performanya seperti sebelum cedera, di tengah persaingan ketat untuk posisi-posisi menyerang di dalam tim.