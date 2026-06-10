Video: "Apakah kamu ingat aku?".. Messi terkejut setelah bertemu putra mantan rekan setimnya

Bintang Argentina Lionel Messi menjadi sorotan setelah pertandingan persahabatan antara timnas negaranya melawan Islandia, menyusul viralnya momen keterkejutannya saat berbincang dengan salah satu pemain tim lawan setelah peluit akhir dibunyikan.

Timnas Argentina berhasil mengalahkan Islandia dengan skor 3-0 dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026, dalam laga yang digelar di kota Auburn, Amerika Serikat.

Setelah pertandingan berakhir, penyerang muda Islandia, Daniel Gudjonsson, menghampiri Messi dan terlibat dalam percakapan singkat yang memicu rasa penasaran para penonton, terutama setelah kapten Argentina itu terlihat sangat terkejut.

Laporan kemudian mengungkapkan bahwa pemain Islandia tersebut memberitahu Messi bahwa ia adalah putra dari mantan penyerang Islandia, Eidur Gudjohnsen, yang pernah menjadi rekan setimnya di Barcelona.

Gudjonsson senior pernah membela Barcelona antara tahun 2006 dan 2009, periode di mana Messi mulai bersinar bersama tim utama, serta menjadi bagian dari skuad yang meraih treble bersejarah di bawah asuhan Pep Guardiola pada musim 2008-2009.

Messi berbicara tentang kejadian tersebut setelah pertandingan, dengan mengatakan: "Dia bertanya kepada saya: 'Apakah Anda ingat siapa saya?' Awalnya saya terkejut, dan tidak mengingatnya karena dia masih sangat kecil saat itu."

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Spanyol "AS", "Setelah itu dia memberitahuku bahwa dia adalah putra Gudjonsson. Sejujurnya aku tidak terlalu mengingatnya karena dia masih sangat kecil, tapi aku ingat pernah melihatnya sekali saat ayahnya membawanya ke salah satu sesi latihan Barcelona."

Menurut laporan, Daniel memulai percakapannya dengan Messi dengan kalimat: "Halo, saya pernah bermain bersama ayah saya," sebelum keduanya terlibat dalam percakapan ramah yang diakhiri dengan jabat tangan dan pelukan hangat di antara mereka.

Keluarga Gudjonsson termasuk salah satu keluarga sepak bola paling terkenal di Islandia, di mana warisannya tidak hanya terbatas pada Eidur dan Daniel, tetapi juga mencakup kakak laki-laki Daniel yang lebih tua, serta kakek Arnór, yang mewakili tim nasional Islandia dalam 73 pertandingan internasional.

Edur Gudjohnsen dianggap sebagai salah satu pemain terkemuka dalam sejarah sepak bola Islandia, setelah tampil dalam 88 pertandingan internasional dan mencetak 26 gol. Ia juga bersinar bersama Chelsea antara tahun 2000 dan 2006 serta meraih dua gelar Liga Premier Inggris di bawah asuhan José Mourinho, sebelum pindah ke Barcelona.

Adegan ini mengingatkan kita pada perbedaan waktu yang besar antara awal karier Messi dan generasi pemain saat ini, karena kapten Argentina itu kini berhadapan dengan anak-anak dari beberapa mantan rekan setimnya yang pernah bermain bersamanya di tahun-tahun awal karier profesionalnya.