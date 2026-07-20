Video: Apakah ini sengaja untuk mengejek?.. Di balik layar tarian bintang Spanyol di hadapan Trump

Mikel Merino, bintang tim nasional Spanyol, memicu kontroversi besar selama upacara penobatan "La Roja" sebagai juara Piala Dunia 2026, setelah kamera menangkapnya sedang menari—tarian yang memicu reaksi besar di media sosial—dalam sebuah cuplikan yang dengan cepat menyebar setelah final berakhir.

Surat kabar Spanyol "Marca" mempublikasikan sebuah video yang mendokumentasikan kejadian tersebut, yang terjadi selama upacara penyerahan Piala Dunia, di mana Presiden AS Donald Trump hadir untuk menyerahkan piala kepada kapten timnas Spanyol, Rodri, sebelum meninggalkan panggung.

Saat Trump bergerak menjauh dari panggung penyerahan trofi, Merino muncul di belakangnya sambil menirukan tarian terkenal yang biasa dilakukan Presiden AS tersebut dalam sejumlah acara publik, yang membuat para penggemar membagikan klip tersebut secara luas.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa cuplikan tersebut menyebar dengan cepat, di mana reaksi publik terbagi antara mereka yang menganggapnya sekadar lelucon spontan dan perayaan dengan caranya sendiri, dan mereka yang melihatnya sebagai sindiran tidak langsung terhadap presiden AS.

Meskipun video tersebut memicu kontroversi besar, tidak ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Merino maupun Federasi Sepak Bola Spanyol terkait insiden tersebut, sehingga momen tersebut tetap menjadi salah satu adegan yang paling banyak dibagikan setelah Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026.