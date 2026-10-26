Video: Apakah dia tahu pemenangnya? Isyarat Mbappe menambah kontroversi seputar bocoran Ballon d'Or

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, menjawab pertanyaan seputar peluangnya memenangi penghargaan Ballon d'Or 2026, dalam acara yang akan digelar malam ini di London, dengan cara yang menarik.

Sebuah video yang disiarkan platform DAZN menyebar di media sosial setelah kemenangan Real Madrid atas Barcelona (2-1).

Dalam video tersebut, penyerang Real Madrid itu terlihat sedang berbicara dengan aktor komedi Radwan Bougraba, yang bertanya kepadanya: "Apakah kamu akan menang besok?" Pemain Prancis itu lantas menjawab dengan isyarat yang ditafsirkan para penggemar sebagai konfirmasi atas kemenangannya.

Setelah mencetak dua gol di El Clasico, Mbappe menjadi pusat spekulasi beberapa jam menjelang acara penyerahan penghargaan.

Rasa penasaran masih tetap ada meski berbagai indikasi telah dicermati menjelang acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or di London.

Kembalinya Real Madrid ke acara penghargaan, setelah memboikotnya pada 2024, serta kehadiran sejumlah kandidat dengan peluang terbesar, semuanya menjadi faktor yang memanaskan perdebatan tanpa menghasilkan kesimpulan akhir apa pun.

Harry Kane mengandalkan statistiknya bersama Bayern Munich, sementara Lamine Yamal memperbesar peluangnya lewat penampilannya bersama Barcelona dan timnas Spanyol.

Yang lebih penting lagi, Pascal Ferre, mantan pimpinan penghargaan Ballon d'Or, mengingatkan para pendengar radio RMC bahwa para kandidat kini tidak lagi diberi tahu hasilnya terlebih dahulu: "Sejak tahun 2024, para pemenang tidak lagi diberi tahu nasib mereka sebelum acara, dan kini mereka semua berada dalam posisi yang sama. Ketika mereka tiba di ruang acara di London, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa mengangkat lengan tanda kemenangan di depan yang lain karena mereka tidak mengetahui hasilnya."







