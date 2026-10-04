Meski absen dari pemusatan latihan timnas Prancis akibat cedera yang dialaminya saat menghadapi Turki, Kylian Mbappe tetap menjadi sorotan utama pemberitaan.

Mbappe mengalami cedera dalam laga melawan Turki, setelah ia menderita hiperekstensi pada bagian belakang lutut kirinya, sehingga ia kembali ke Madrid untuk memulai program pengobatan dan rehabilitasinya.

Kapten "Les Bleus" yang akan absen dalam pertandingan Prancis melawan Belgia, Senin besok, mengunggah sebuah video di akun Instagram-nya pada hari Minggu, di tengah kontroversi yang terus menyelimutinya, terutama terkait hubungannya dengan Ousmane Dembele, usai saling melontarkan pernyataan seputar Ballon d'Or, posisinya di dalam timnas, serta pesta malamnya baru-baru ini di Paris.

Menurut situs "Foot Mercato", yang paling menarik perhatian secara khusus adalah pilihan musik untuk unggahan ini.

Setelah mengunggah foto-foto dirinya saat berlatih, lalu bersepeda di pedesaan, pemain Real Madrid itu tampak tersenyum diiringi lagu "Les gentils, les Méchants" (Si Baik, Si Jahat) milik Michel Fugain dan Big Bazar, yang tampaknya ia hafal liriknya di luar kepala: "Siapa yang sebenarnya jahat? Si Jahat".

Apakah ini cara sarkastis untuk membalas para pengkritiknya? Mustahil untuk memastikannya, tetapi waktu pengunggahan dan pemilihan kata-kata ini tak diragukan lagi mengundang perenungan.







