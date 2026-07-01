Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Apakah Belanda yang menginginkannya?.. Infantino memicu spekulasi setelah Maroko lolos

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
Canada vs Morocco
Canada
I. Saibari
Belanda
Maroko
Meksiko
Kanada
AS

Reaksi aneh dari Presiden FIFA

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, menjadi sorotan saat menghadiri pertandingan antara Maroko dan Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Tim "Singa Atlas" berhasil mengalahkan "Kincir Angin Oranye" melalui adu penalti dengan skor 3-2, pada Selasa pagi, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu.

Setelah Ismail Saibari mencetak tendangan penalti terakhir, tribun penonton pun meledak dalam kegembiraan menyambut lolosnya tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi ke babak 16 besar, namun reaksi Infantino mengejutkan ribuan orang yang membagikan cuplikan tersebut di media sosial, sambil bertanya-tanya mengapa Presiden FIFA tampak kebingungan, seolah-olah hasil tersebut bertentangan dengan keinginannya, menurut banyak pihak.

Timnas Maroko terus menunjukkan penampilan gemilang di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan melaju ke babak 16 besar dengan konsistensi serta performa kuat yang membuat tim Belanda kelelahan selama pertandingan. Dalam adu penalti, bintang Yassin Bono berhasil mengacaukan lawan-lawannya, sementara dampak kekalahan tersebut terus berlanjut setelah pertandingan, di mana pelatih Ronald Koeman mengajukan pengunduran dirinya.

Timnas Maroko akan menghadapi Kanada di babak 16 besar, Sabtu malam mendatang.

Baca juga:

Eksploitasi anak-anak?.. Skandal besar mengancam ambisi Barcelona dan Real Madrid 

Video: Pemandangan yang hanya akan Anda lihat di Amerika... Pos-pos penembak jitu memicu kontroversi di stadion-stadion Piala Dunia

Video: Pelatih Norwegia membakar semangat ruang ganti: Kami datang, Ancelotti!

Iklan