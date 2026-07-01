Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, menjadi sorotan saat menghadiri pertandingan antara Maroko dan Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Tim "Singa Atlas" berhasil mengalahkan "Kincir Angin Oranye" melalui adu penalti dengan skor 3-2, pada Selasa pagi, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu.

Setelah Ismail Saibari mencetak tendangan penalti terakhir, tribun penonton pun meledak dalam kegembiraan menyambut lolosnya tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi ke babak 16 besar, namun reaksi Infantino mengejutkan ribuan orang yang membagikan cuplikan tersebut di media sosial, sambil bertanya-tanya mengapa Presiden FIFA tampak kebingungan, seolah-olah hasil tersebut bertentangan dengan keinginannya, menurut banyak pihak.

Timnas Maroko terus menunjukkan penampilan gemilang di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan melaju ke babak 16 besar dengan konsistensi serta performa kuat yang membuat tim Belanda kelelahan selama pertandingan. Dalam adu penalti, bintang Yassin Bono berhasil mengacaukan lawan-lawannya, sementara dampak kekalahan tersebut terus berlanjut setelah pertandingan, di mana pelatih Ronald Koeman mengajukan pengunduran dirinya.

Timnas Maroko akan menghadapi Kanada di babak 16 besar, Sabtu malam mendatang.

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