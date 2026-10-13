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Seorang pakar perwasitan menganalisis penalti yang didapat klub Al Hilal Saudi dalam pertandingan melawan Al Sadd Qatar, Selasa, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal unggul lewat gol pertama yang dicetak pemain Inggris Ollie Watkins pada menit ke-40, sebelum wasit asal Jepang Yusuke Araki menunjuk titik putih yang juga untuk Watkins pada menit ke-61.









Mantan pemain Aston Villa itu mendekati gawang Al Sadd dari sisi kiri, lalu bersiap melepaskan tembakan ke sudut jauh, sebelum munculnya pemain Al Sadd Paulo Otavio yang berupaya menghadang tembakan tersebut hingga bola menyentuh tangannya dan keluar lapangan.









Beberapa saat kemudian Araki kembali ke layar teknologi video untuk meninjau insiden tersebut sebelum menunjuk titik penalti, yang kemudian dieksekusi Ruben Neves untuk memperbesar keunggulan Al Hilal menjadi dua gol pada menit ke-65.

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Analis perwasitan surat kabar Al Jazirah Saudi, Saad Al Kathiri, mengatakan bahwa pemberian penalti itu merupakan "keputusan yang tepat" dari wasit Jepang tersebut.

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Mantan wasit internasional itu menjelaskan insiden tersebut dengan berkata: "Bek Al Sadd menghadang bola dengan tangannya yang memperbesar tubuh (dan yang berada) dalam posisi tidak wajar, dan bek tersebut seharusnya diberi kartu kuning."









Analis perwasitan surat kabar Al Riyadiah Saudi asal Mesir, Mohamed Kamal Risha, menyampaikan pendapat yang sama soal penalti Al Hilal melawan Al Sadd, dan menegaskan: "Ruang VAR tepat dalam memanggil wasit dan memberikan penalti tersebut."









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Al Hilal memastikan kemenangan dengan skor 2-0 di Doha, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 6, sama dengan Esteghlal Teheran dari Iran dan Al Ain dari Uni Emirat Arab.