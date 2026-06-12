Video: Apa yang terjadi di Toronto? Kanada memukau dunia sepak bola dengan awal yang memukau

Acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Kanada baru saja dimulai dengan pertunjukan yang memukau, disambut dengan antusiasme besar dari penonton yang hadir dan pemirsa di seluruh dunia.

Acara yang digelar di Stadion "BMO Field" di Kota Toronto ini diawali dengan pertunjukan seni dan budaya yang luar biasa, yang memadukan warisan budaya Kanada yang autentik dengan teknologi modern, dalam sebuah pertunjukan visual dan artistik yang melampaui ekspektasi.

Acara ini, yang merupakan Piala Duniapertama dalam sejarah yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, mencerminkan semangat keragaman budaya Kanada melalui partisipasi luas para seniman dan kelompok warisan budaya penduduk asli, di samping pertunjukan megah dan efek visual yang canggih.

Pertunjukan pembuka ini mendapat sambutan hangat dari para penonton, yang menggambarkan acara tersebut sebagai "memukau" dan "luar biasa", di tengah suasana perayaan yang penuh antusiasme di dalam dan di luar stadion.

Acara ini dipandang sebagai awal yang kuat untuk turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara, dan diperkirakan akan berlangsung selama berjam-jam dengan pertunjukan musik dan seni berturut-turut sebelum dimulainya pertandingan pembuka.