Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League FinalGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Video: Apa Kebenaran Kemunculan Cristiano Ronaldo di Undian Liga Champions?

C. Ronaldo
Real Madrid
Al Nassr FC
Champions League
Saudi Pro League
Portugal
Spanyol
Arab Saudi

Bintang Al-Nassr Saudi memicu kontroversi!

Kontroversi berkobar dalam beberapa jam terakhir, terkait kemunculan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid, dalam upacara pengundian Liga Champions Eropa 2026-2027.

Baca juga: Tangis dan syok, di balik layar penggantian Ronaldo pada malam remontada Al Nassr

Pengundian digelar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, di kepangeranan Monako, sementara kompetisi fase liga akan dimulai pada 8 September mendatang.

Para pengguna platform media sosial "X" beramai-ramai membagikan sejumlah foto beserta cuplikan video kemunculan Ronaldo di lokasi pengundian dengan penampilan yang sangat elegan, sembari menandatangani jersey dan lembaran kertas untuk para penggemar.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL

Benar saja, sejumlah surat kabar dan situs web mulai membagikan informasi tersebut dan menanggapinya secara wajar, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang beredar belakangan ini.

Setelah menelusuri fakta yang sebenarnya, kami mendapati bahwa cuplikan yang beredar itu diunggah oleh halaman resmi akun Liga Champions Eropa melalui platform "X", tetapi cuplikan tersebut berasal dari tahun 2024, ketika Ronaldo memang benar-benar menghadiri upacara pengundian saat itu.

Saat ini pun, Ronaldo tengah bersiap untuk tampil bersama Al Nassr menghadapi Al Taawoun, besok Jumat, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Ronaldo merupakan pemain paling menonjol dalam sejarah Liga Champions Eropa, mengingat ia adalah pencetak gol terbanyak dengan koleksi 140 gol, serta telah menjuarai gelar tersebut sebanyak 5 kali, yakni satu kali bersama Manchester United dan 4 kali bersama Real Madrid.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google