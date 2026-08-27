Kontroversi berkobar dalam beberapa jam terakhir, terkait kemunculan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid, dalam upacara pengundian Liga Champions Eropa 2026-2027.

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Pengundian digelar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, di kepangeranan Monako, sementara kompetisi fase liga akan dimulai pada 8 September mendatang.

Para pengguna platform media sosial "X" beramai-ramai membagikan sejumlah foto beserta cuplikan video kemunculan Ronaldo di lokasi pengundian dengan penampilan yang sangat elegan, sembari menandatangani jersey dan lembaran kertas untuk para penggemar.

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Benar saja, sejumlah surat kabar dan situs web mulai membagikan informasi tersebut dan menanggapinya secara wajar, tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang beredar belakangan ini.

Setelah menelusuri fakta yang sebenarnya, kami mendapati bahwa cuplikan yang beredar itu diunggah oleh halaman resmi akun Liga Champions Eropa melalui platform "X", tetapi cuplikan tersebut berasal dari tahun 2024, ketika Ronaldo memang benar-benar menghadiri upacara pengundian saat itu.

Saat ini pun, Ronaldo tengah bersiap untuk tampil bersama Al Nassr menghadapi Al Taawoun, besok Jumat, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Ronaldo merupakan pemain paling menonjol dalam sejarah Liga Champions Eropa, mengingat ia adalah pencetak gol terbanyak dengan koleksi 140 gol, serta telah menjuarai gelar tersebut sebanyak 5 kali, yakni satu kali bersama Manchester United dan 4 kali bersama Real Madrid.