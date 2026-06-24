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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Antara Mohaim dan Al-Breik... Gol bunuh diri sudah menjadi ciri khas dalam pertandingan Qatar di Piala Dunia

Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Bosnia and Herzegovina
Qatar
World Cup
S. Al Brake
Bosnia dan Herzegovina
Qatar
AS

Kejadian yang sangat menegangkan dalam pertandingan antara Al-Anabi dan Bosnia

 Tampaknya gol bunuh diri kini menjadi ciri khas pertandingan-pertandingan Qatar di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Qatar, Al-Anabi, memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang melawan Swiss, masing-masing mencetak satu gol.

Qatar berhasil menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Miro Mohaim ke gawang timnya sendiri pada menit ke-94.

Pada pertandingan kedua, Qatar kalah telak 6-0 dari Kanada; salah satu gol tersebut dicetak oleh pemain Al-Anabi, Mohammed Al-Mannai, ke gawang timnya sendiri pada menit ke-75.

Sedangkan pertandingan ketiga berlangsung melawan Bosnia dan Herzegovina hari ini, pada putaran ketiga babak penyisihan grup, dan juga diwarnai oleh gol bunuh diri.

Pemain Qatar, Sultan Al-Breik, mencetak gol ke gawang timnya sendiri pada menit ke-34, yang menegaskan bahwa gol bunuh diri selalu hadir dalam pertandingan tim Al-Anabi di Piala Dunia.



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