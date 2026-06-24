Tampaknya gol bunuh diri kini menjadi ciri khas pertandingan-pertandingan Qatar di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Qatar, Al-Anabi, memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang melawan Swiss, masing-masing mencetak satu gol.

Qatar berhasil menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Miro Mohaim ke gawang timnya sendiri pada menit ke-94.

Pada pertandingan kedua, Qatar kalah telak 6-0 dari Kanada; salah satu gol tersebut dicetak oleh pemain Al-Anabi, Mohammed Al-Mannai, ke gawang timnya sendiri pada menit ke-75.

Sedangkan pertandingan ketiga berlangsung melawan Bosnia dan Herzegovina hari ini, pada putaran ketiga babak penyisihan grup, dan juga diwarnai oleh gol bunuh diri.

Pemain Qatar, Sultan Al-Breik, mencetak gol ke gawang timnya sendiri pada menit ke-34, yang menegaskan bahwa gol bunuh diri selalu hadir dalam pertandingan tim Al-Anabi di Piala Dunia.







