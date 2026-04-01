Video: Angka yang mengejutkan... Mané memprediksi hasil pertandingan Irak vs Senegal di Piala Dunia

Bintang Al-Nassr asal Senegal, Sadio Mané, memprediksi hasil pertandingan timnas negaranya melawan Irak di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Irak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah absen selama 40 tahun, sejak satu-satunya kualifikasi pada tahun 1986, setelah mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1, Rabu dini hari, di final play-off global.

"Singa Mesopotamia" akan berlaga di Piala Dunia dalam Grup 9, yang akan diisi oleh timnas Prancis, Norwegia, dan Senegal, di mana pertandingan "Singa Teranga" akan menjadi pertandingan terakhir di babak penyisihan grup.

Klub Al-Nasr memposting video pemain Irak Haider Abdulkarim yang mengucapkan selamat kepada timnas negaranya atas lolosnya ke Piala Dunia melalui akun resmi mereka di platform "X".

Abdulkarim berkata: "Selamat atas lolosnya ke Piala Dunia, selamat untuk para pemain dan rakyat Irak, dan saya berharap partisipasi yang membanggakan di Piala Dunia."

Di akhir video, Abdulkarim tampil bersama Sadio Mané, di mana salah satu hadirin bertanya kepada bintang Senegal itu tentang prediksinya untuk hasil pertandingan timnas negaranya melawan Irak, dan ia menjawab: "(Kemenangan) 3-0".

Perlu dicatat bahwa timnas Irak berusaha lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada partisipasi tunggalnya 40 tahun lalu, sementara hasil terbaik Senegal adalah lolos ke perempat final pada Piala Dunia 2002.