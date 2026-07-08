Di internet beredar berbagai video yang memperlihatkan pelatih Mesir, Hossam Hassan, yang benar-benar kehilangan kendali setelah pertandingan kontroversial antara Argentina dan Mesir (3-2) berakhir.

Pada Selasa malam, Mesir kehilangan keunggulan 2-0 di menit-menit akhir pertandingan melawan juara dunia bertahan, meskipun Hassan berpendapat bahwa timnya sangat dirugikan oleh wasit, yang antara lain mengabaikan dugaan tendangan penalti untuk timnya.

Pelatih kepala tersebut langsung memberikan wawancara yang sangat kritis setelah pertandingan usai, di mana ia mengatakan bahwa pertandingan tersebut telah dimanipulasi dari atas: Argentina harus menang.

“Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan, apa pun konsekuensinya. Ini jelas dimanipulasi dan seluruh dunia telah menyaksikannya. Dan saya ingin mengatakan satu hal lagi, jika mereka begitu ingin tim mereka menang, mengapa mereka mengajak semua orang untuk datang dan berpartisipasi dalam Piala Dunia?”

Pernyataan Hassan bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang mengerutkan kening. Dalam rekaman terlihat bahwa saat meninggalkan lapangan, ia benar-benar kehilangan kendali dan bahkan menyerang seorang juru kamera.

Pelatih kepala, yang pada Jumat malam merayakan kemenangan atas Australia dengan mengibarkan bendera Palestina, pada hari Selasa dihadapkan pada bendera Israel. Seorang penggemar Argentina memperlihatkan bendera tersebut kepada Hassan setelah pertandingan usai.

Dalam rekaman terlihat bagaimana ia mengacungkan jari tengah ke arah penggemar tersebut. Selanjutnya, ia menyerang seorang juru kamera yang tampaknya sedang merekam kejadian tersebut.











