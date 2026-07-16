Video: Analisis wasit... Apakah gol Lautaro Martínez seharusnya dianulir karena pelanggaran terhadap Messi?

Gol kedua Argentina ke gawang Inggris, kemarin Rabu, pada semifinal Piala Dunia, memicu kontroversi besar, terutama karena gol tersebut memastikan Argentina lolos ke final.

Banyak pihak, terutama di media sosial, menegaskan bahwa gol tersebut seharusnya dianulir, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap Lionel Messi, bintang Argentina, setelah ia melakukan kontak dengan pemain Inggris, Jed Spence.

Messi mengirim umpan silang yang luar biasa pada menit ke-92, yang disambut oleh Lautaro Martínez dengan sundulan, sehingga membawa Argentina lolos ke final yang dijadwalkan pada hari Minggu mendatang melawan Spanyol.









Jaringan “Archivo Var”, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, mengatakan melalui akunnya di “X”: “Apakah ada pelanggaran yang dilakukan Messi terhadap Spence sebelum gol Lautaro?.. Jawabannya tidak.”

Jaringan tersebut melanjutkan: “Meskipun dalam beberapa cuplikan adegan tersebut terlihat seolah-olah ada tindakan menginjak dengan kaki, namun hal itu tidak terjadi.”

Jaringan tersebut menyimpulkan: “Sebenarnya, Spence mengeluhkan kram pada kaki sebelahnya, yaitu kaki kiri.”





Perlu dicatat bahwa ada yang meragukan keabsahan gol pertama, yang tercipta berkat umpan Messi, di mana ia mengoper bola kepada Enzo Fernández di tepi kotak penalti untuk melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang.

Beberapa pihak mengklaim bahwa Messi berada dalam posisi offside saat menerima bola sebelum umpan penentu tersebut, namun “Archivo VAR” membantahnya.

Jaringan tersebut mengatakan: “Bintang Argentina itu berada lebih jauh dari gawang dibandingkan hampir semua bek Inggris… Cukup lihat garis rumput dan perhatikan seberapa dekat Messi dengan salah satunya.”



