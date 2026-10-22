Milan menelan kekalahan telak di markas tuan rumah Bournemouth (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada petang hari ini, Kamis, di Stadion Vitality, dalam lanjutan pekan ketiga fase liga pada ajang Liga Europa.

Dengan hasil ini, poin Rossoneri tertahan di angka 3, menempati peringkat ke-24 pada klasemen Liga Europa, sementara Bournemouth menaikkan poinnya menjadi 9 (nilai sempurna) dan menduduki peringkat ketiga.

Babak pertama diwarnai momen-momen sulit bagi tim Italia tersebut, yang paling menonjol adalah kartu merah bagi kiper mereka, Mike Maignan, serta dua penalti yang diberikan untuk tuan rumah.

Justin Kluivert membuka keunggulan Bournemouth pada menit kedelapan, setelah wasit menunjuk titik putih atas bek Milan, Koni De Winter, akibat handball, menyusul tinjauan teknologi video asisten wasit.





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Tugas Milan semakin rumit pada menit ke-27, ketika wasit mengacungkan kartu merah langsung kepada kiper asal Prancis, Mike Maignan, akibat tindakannya terhadap Tyler Adams saat kedua tim bersiap mengeksekusi sepak pojok, sehingga tim Italia itu terpaksa menuntaskan laga dengan sepuluh pemain.

Bournemouth juga mendapatkan penalti kedua, yang dieksekusi dengan sukses oleh Marcus Tavernier pada menit ke-32, menggandakan keunggulan tim Inggris tersebut.

Pada menit ke-84, bintang asal Maroko, Amine Adli, mencetak gol ketiga bagi tuan rumah, melalui tendangan bebas langsung yang dilepaskannya dengan sempurna.

Bournemouth nyaris menambah keunggulan pada menit-menit akhir, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan frustrasi yang jelas terlihat pada para pemain Rossoneri, namun gagal mengubah peluang-peluangnya menjadi gol baru, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tim Inggris (3-0).



