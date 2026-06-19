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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Amerika Serikat unggul lewat gol bunuh diri yang biasa terjadi... dan hanya Prancis yang pernah melakukannya lebih dulu dalam sejarah Piala Dunia

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
France vs Iraq
France
Iraq
AS
Australia
Prancis
Irak

Paraguay juga mencetak gol bunuh diri saat melawan Amerika

Tim nasional Amerika Serikat kembali diuntungkan oleh gol bunuh diri dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah Cameron Burgess, bek Australia, secara tidak sengaja mencetak gol ke gawangnya sendiri saat kedua tim bertanding di Piala Dunia 2026, Jumat malam ini.

Gol ini menambah jumlah gol yang dicetak lawan secara tidak sengaja ke gawang Amerika Serikat menjadi 5 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, sehingga Amerika Serikat kini menduduki peringkat kedua dalam daftar tersebut.

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Hanya timnas Prancis yang berada di atas timnas AS, yang telah memanfaatkan 6 gol bunuh diri sepanjang sejarah turnamen dunia, menurut situs "stats foot" Prancis.

World Cup
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France
FRA
Iraq crest
Iraq
IRQ

Gol Burgos tercipta pada menit ke-11, berkat umpan silang dari sisi kanan gawang Australia, yang gagal dihalau oleh bek dan malah masuk ke gawang, sehingga Amerika Serikat sebagai tuan rumah unggul 1-0.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah menghancurkan Paraguay (4-1) pada putaran pertama babak penyisihan grup, sementara Australia mengalahkan Turki (2-0) dalam pertandingan Grup D.


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