Video: Amerika mengalahkan Bosnia meski kalah jumlah pemain... dan akan menghadapi Belgia

Tim nasional Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama Kanada dan Meksiko, setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina (2-0) pada Kamis pagi waktu Greenwich, di Stadion San Francisco.

Dengan kemenangan ini, tuan rumah melaju ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Belgia yang mengalahkan Senegal (3-2) pada babak perpanjangan waktu.

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Gol pembuka untuk timnas AS dicetak oleh salah satu bintang utamanya di turnamen ini, Fularin Balogun, pada menit ke-45.

Namun, Balogun melakukan pelanggaran yang membuatnya diusir pada menit ke-64, setelah menginjak pergelangan kaki salah satu pemain Bosnia dalam sebuah perebutan bola, yang diputuskan wasit setelah berkonsultasi dengan teknologi video (VAR).

Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, Bosnia gagal mendominasi pertandingan; sebaliknya, Amerika Serikat justru berhasil memperbesar keunggulannya dengan gol kedua yang dicetak oleh Malik Tillman melalui tendangan bebas langsung pada menit ke-82.

Tillman pun menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak gol dari tendangan bebas langsung di Piala Dunia, sejak Eric Winalda melawan Swiss pada 18 Juni 1994.

Bosnia-Herzegovina menekan dengan keras setelah gol kedua Amerika Serikat dan melakukan beberapa upaya untuk mencetak gol, namun tendangan para pemainnya kurang akurat, sehingga pertandingan berakhir dengan lolosnya Amerika Serikat ke babak 16 besar.



