Timnas Qatar lolos dari jebakan Yaman setelah meraih kemenangan sulit dengan skor 1-0, pada hari Minggu ini, di Stadion Al-Inma, dalam laga jornada kedua turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", untuk memastikan secara resmi lolos ke babak semifinal.

Qatar berutang kemenangan ini kepada gol Yousef Abdurrazaq, yang tercipta pada menit ke-63, dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan mengesankan dari kedua kiper, terutama Mohammed Aman, yang menepis tendangan penalti dari Akram Afif dan menggagalkan Qatar menggandakan keunggulannya.

Timnas Qatar memasuki pertandingan untuk mencari kemenangan kedua secara beruntun, setelah mengawali perjalanan mereka di turnamen dengan mengalahkan Bahrain dua gol tanpa balas, sementara timnas Yaman berupaya menebus kekalahan telak mereka dari Uni Emirat Arab dengan empat gol tanpa balas pada jornada pertama.









Akram Afif nyaris memberi Qatar keunggulan lebih awal, tetapi kiper Mohammed Aman tampil gemilang dan menggagalkan peluang tersebut, sebelum Issa Lai mengalami cedera pada menit kesembilan, sehingga meninggalkan lapangan dan Jassim Jaber tampil menggantikannya.

Timnas Yaman membalas dengan percobaan berbahaya pada menit ke-24, tetapi Mohammed Abu Nada melakukan intervensi pada waktu yang tepat dan menyelamatkan gawang Qatar dari kebobolan gol pertama.

Akram Afif kembali mengancam gawang Yaman satu menit kemudian, tetapi Mohammed Aman melanjutkan penampilan gemilangnya dan menggagalkan tembakan bintang Al-Sadd itu dari dalam kotak penalti, kemudian kiper Yaman kembali menepis percobaan baru dari Afif pada menit ke-28.

Pada menit ke-38, Abdulwasea Al-Matari nyaris merobek gawang Qatar, tetapi Mohammed Abu Nada menyelamatkan gawangnya dengan cemerlang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor kacamata, di tengah penampilan gemilang yang jelas dari kedua kiper.









Timnas Qatar memasuki babak kedua dengan tekanan yang lebih besar, dan Ayoub Al-Alawi nyaris membuka skor lewat sundulan yang melewati tiang gawang. Pada menit ke-63, Yousef Abdurrazaq akhirnya berhasil memecahkan kode pertahanan Yaman, setelah mencetak gol keunggulan untuk Qatar, memberi Qatar keunggulan penting dalam pertandingan.

Ahmed Alaa nyaris menambah gol kedua, tetapi mistar gawang menggagalkan tembakannya, sebelum Mohammed Aman kembali tampil gemilang dan menggagalkan Ayoub Al-Alawi mencetak gol pada menit ke-68.

Timnas Qatar mendapatkan peluang untuk memastikan kemenangan dengan gol kedua dari tendangan penalti pada menit ke-72, tetapi Akram Afif menyia-nyiakannya setelah Mohammed Aman menepis tendangan itu dengan cemerlang.

Meski Yaman berupaya bangkit dalam skor pada menit-menit akhir, timnas Qatar mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, sehingga keluar dengan kemenangan berharga satu gol tanpa balas.

Dengan kemenangan ini, timnas Qatar menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 poin di puncak Grup Dua, setelah meraih dua kemenangan beruntun, sehingga secara resmi memastikan lolos ke babak semifinal Khaleeji 27.



























