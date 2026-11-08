Atletico Madrid membuka keunggulan atas gawang Barcelona dalam laga yang digelar di Stadion "Metropolitano", pada pekan ke-15 Liga Spanyol, setelah Giuliano Simeone berhasil menerjemahkan awal yang kuat dari tuan rumah menjadi gol pertama, memanfaatkan umpan matang dari pemain Argentina Julian Alvarez.

Gol itu datang setelah awal yang menegangkan dari Atletico Madrid, yang memberikan dua peringatan dini kepada Barcelona, yang pertama melalui peluang tunggal, dan yang kedua lewat tembakan yang membentur mistar gawang, sebelum tuan rumah berhasil menggetarkan jala.

Julian Alvarez mengirim umpan silang mendatar yang matang, disambut Giuliano Simeone dengan akselerasi kuat dari belakang, hingga ia berhasil lolos sendirian dan melepaskan tembakan sukses ke dalam gawang, menandai keunggulan Atletico Madrid dan membakar atmosfer stadionnya.