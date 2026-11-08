Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Diterjemahkan oleh

Video: Alvarez mengkreasikan gol dan Simeone mencetaknya, keunggulan dini panaskan duel Atletico vs Barcelona

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
G. Simeone
Spanyol
Argentina

Awal yang cepat dari tim Madrid

Atletico Madrid membuka keunggulan atas gawang Barcelona dalam laga yang digelar di Stadion "Metropolitano", pada pekan ke-15 Liga Spanyol, setelah Giuliano Simeone berhasil menerjemahkan awal yang kuat dari tuan rumah menjadi gol pertama, memanfaatkan umpan matang dari pemain Argentina Julian Alvarez.

Gol itu datang setelah awal yang menegangkan dari Atletico Madrid, yang memberikan dua peringatan dini kepada Barcelona, yang pertama melalui peluang tunggal, dan yang kedua lewat tembakan yang membentur mistar gawang, sebelum tuan rumah berhasil menggetarkan jala.

Julian Alvarez mengirim umpan silang mendatar yang matang, disambut Giuliano Simeone dengan akselerasi kuat dari belakang, hingga ia berhasil lolos sendirian dan melepaskan tembakan sukses ke dalam gawang, menandai keunggulan Atletico Madrid dan membakar atmosfer stadionnya.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google