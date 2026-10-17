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Video: Allegri membangkitkan kekhawatiran Napoli dengan kenangan "divisi dua"

Venezia vs SSC Napoli
Venezia
SSC Napoli
Serie A
M. Allegri
Italia

Kekalahan baru dan peringatan dini

Napoli melanjutkan tren negatifnya pada musim ini, setelah menelan kekalahan baru di Liga Italia dari tuan rumah Venezia dengan skor 1-0, dalam laga pekan ketujuh, Sabtu sore ini.

Tim besutan Massimiliano Allegri menelan kekalahan kelima dari sembilan laga pertamanya di seluruh kompetisi pada musim ini, dengan tambahan dua kemenangan dan satu hasil seri.

Dengan demikian, Napoli mencatatkan awal musim terburuknya sejak musim 2001-2002. Pada musim tersebut, klub berkompetisi di divisi kedua Liga Italia dan meraih dua kemenangan serta dua hasil seri berbanding lima kekalahan dalam sembilan laga pertama, di bawah arahan pelatih asal Italia Luigi De Canio.

Skenario ini menghadirkan tekanan besar bagi Allegri untuk memperbaiki situasi, terutama karena ia melalui periode sulit pada musim lalu bersama Milan yang membuat timnya gagal tampil di Liga Champions dan membuat pelatih Italia tersebut kehilangan jabatannya.

Dengan kekalahan kedua secara berturut-turut di Liga Italia ini, dan yang ketiga secara berturut-turut di seluruh kompetisi, koleksi poin Napoli terhenti di angka 10 dan berada di peringkat kesembilan sementara.

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