Video: Allah menuntun hatinya kepada Islam... Reaksi besar terhadap cuplikan momen gol bersejarah Ronaldo

Para penggemar Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, merespons dengan antusias saat melihat momen di mana ia mengucapkan "Bismillah" saat mencetak gol ke gawang Kroasia di Piala Dunia 2026.

Ronaldo pun memecahkan puasa golnya yang cukup lama dan mencetak gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia, setelah menjebol gawang timnas Kroasia pada Jumat dini hari tadi di babak 32 besar, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal 2-1, sehingga membawa timnya melaju ke laga seru yang dinantikan melawan Spanyol di babak 16 besar.

Gol Ronaldo tercipta dari tendangan penalti pada menit ke-68, di mana ia melepaskan tendangan keras tepat ke tengah gawang Kroasia.

Lensa kamera menangkap momen ketika Ronaldo bergumam, “Bismillah, Bismillah,” sebelum berhasil mengeksekusi tendangan tersebut, sebuah momen yang oleh banyak orang dianggap sebagai cerminan pengaruh budaya Islam yang ia rasakan setelah tinggal di kota Riyadh, Arab Saudi, selama lebih dari 3 tahun.

Meskipun ini bukan kali pertama sang bintang Portugal mengucapkan "Bismillah" sebelum mengeksekusi tendangan bebas, namun momen tersebut menyebar dengan sangat cepat dan mendominasi platform media sosial.

Apakah dia mengucapkan “Bismillah”?

Sebagian orang tidak percaya bahwa Ronaldo mengucapkan “Bismillah”, sehingga mereka mempertanyakan kebenaran hal tersebut melalui akun media sosial mereka.

Perayaan Besar

Sementara itu, banyak pengikut Muslim yang merayakan momen tersebut dan memastikan untuk menampilkannya dari berbagai sudut pandang.

Apakah dia akan memeluk Islam?

Sementara itu, akun atas nama Khalid Al-Kuwari berharap Ronaldo memeluk agama Islam, dengan menulis, “Ya Allah, tunjukkanlah jalan kepadanya menuju Islam,” sementara yang lain menulis, “Saya memohon kepada Allah agar menuntun hatinya ke Islam.”

Bukan kali pertama

Di sisi lain, akun bernama “Mustafa” mengingatkan semua orang bahwa momen tersebut bukanlah hal baru, dan bahwa Ronaldo terbiasa mengucapkan “Bismillah” sebelum menendang bola bersama timnya, Al-Nassr, di Liga Profesional Saudi Roshen.