Tim nasional Aljazair dan Austria secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan yang menegangkan pada Minggu dini hari. Pertandingan tersebut diwarnai dengan dua gol yang tercipta di masa tambahan waktu, hasil yang memupus harapan tim nasional Iran untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Pada pertandingan terakhir, Argentina memuncaki grup, sementara Austria menempati posisi kedua dan akan berhadapan dengan Spanyol di babak gugur, sedangkan Aljazair lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan akan menghadapi Swiss di babak berikutnya.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan poin yang sama, masing-masing tiga poin, di mana hasil imbang sudah cukup untuk memastikan Austria dan Aljazair sama-sama lolos ke babak 32 besar.

Timnas Austria membuka skor melalui Marco Arnautović pada menit ke-28, melalui tendangan langsung pertama ke gawang dalam pertandingan tersebut.

Penyerang berusia tiga puluh tujuh tahun itu berhasil memilih waktu yang tepat untuk berlari dan menerima umpan panjang yang akurat dari David Alaba. Meskipun sentuhan pertamanya terhadap bola tidak sempurna, keraguan kiper Aljazair, Osama Benbot, untuk keluar dari garis gawangnya memungkinkan Arnautović mengarahkan bola ke dalam gawang.

Pemain Aljazair, Fares Shuaibi, nyaris mencetak gol ketika tendangannya membentur tiang gawang di akhir babak pertama, sebelum “Pejuang Gurun” berhasil menyamakan kedudukan dengan cara yang luar biasa melalui Rafik Belghali tepat sebelum babak pertama berakhir.





Gol penyama kedudukan tercipta setelah Mahrez mempertahankan bola tetap hidup di dekat garis gawang, lalu Belgali melesat dengan luar biasa melewati tiga bek sebelum melepaskan tendangan keras yang mendarat di sudut atas gawang; kiper Alexander Schlager tak punya kesempatan untuk menahannya, sehingga Belgali mencetak gol internasional keduanya.

Pasukan pelatih Ralf Rangnick kembali memimpin melalui Marcel Sabitzer pada menit ke-55, di mana Konrad Laimer menyundul bola sehingga jatuh tepat di kakinya, sebelum ia memberikan umpan terobosan yang brilian ke arah Sabitzer yang sedang berlari, yang kemudian melepaskan tendangan satu sentuhan dari jarak delapan belas meter dan mencetak gol internasionalnya yang ke-27.

Perayaan para pendukung Austria tidak berlangsung lama, karena timnas Aljazair membalas dengan kuat hanya lima menit kemudian melalui gol penyama kedudukan kedua.

Hossam Aouar menciptakan gol tersebut dengan cerdik setelah melaju dari sayap kiri sebelum mengoper bola ke belakang menuju Mahrez yang berada di ruang kosong, lalu sang kapten berputar dan melepaskan tendangan penentu ke sudut atas gawang, jauh di luar jangkauan kiper Schlager yang hanya bisa berdiri tak berdaya.

Menit-menit terakhir waktu tambahan menjadi sangat menegangkan ketika kapten timnas Aljazair, Riyad Mahrez, memicu perayaan meriah atas gol yang ia kira akan menjadi gol kemenangan, sebelum timnas Austria melancarkan serangan terakhir yang berhasil mencuri gol penyama kedudukan melalui sundulan Sasa Kaladžić pada menit ke-96, hanya beberapa detik setelah ia masuk ke lapangan.