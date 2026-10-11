Bek Arab Saudi Ali Al-Bulaihi kembali menjadi sorotan dan memicu kontroversi, setelah menerima kartu merah dalam laga antara Al-Shabab dan Al-Taawoun, sebuah insiden yang memaksa timnya menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, serta kembali mengangkat catatan kartu merah pemain tersebut di kompetisi Liga Pro Saudi.

Al-Bulaihi diusir pada menit ke-33 babak pertama, setelah ia menjatuhkan Mohammed Al-Kuwaikibi, pemain Al-Taawoun, saat yang bersangkutan melepaskan diri menuju gawang. Wasit kemudian memutuskan mengeluarkan kartu merah usai meninjau momen tersebut melalui teknologi video assistant referee "VAR", karena telah menghalangi penyerang lawan dari peluang mencetak gol yang jelas.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola, Al-Bulaihi menambah koleksinya menjadi 5 kali diusir di Liga Pro Saudi sejak musim 2009-2010, sehingga menyamai jumlah tertinggi kedua di kompetisi tersebut, bersama 8 pemain lainnya, sebuah rekor negatif baru bagi bek Arab Saudi itu.

Al-Bulaihi tertinggal dalam daftar ini dari Mohammed Al-Khabrani, pemilik angka tertinggi dalam jumlah kartu merah di Liga Pro sejak musim 2009-2010, dengan total 7 kartu merah, berbanding 5 untuk masing-masing pemain dalam kelompok yang mencakup Al-Bulaihi dan delapan pemain lainnya.

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Insiden Al-Bulaihi bukanlah satu-satunya dalam rangkaian kartu merah yang mewarnai pertemuan Al-Shabab dan Al-Taawoun belakangan ini, karena empat pertandingan terakhir antara kedua tim menyaksikan empat kartu merah dikeluarkan, yang diterima Ali Al-Bulaihi, Abdullah Matouq, Mohammed Al-Shuwairekh, dan pemain Brasil Andre Girotto.

Dengan insiden ini, Al-Bulaihi menambahkan satu kasus pengusiran baru ke dalam catatannya di Liga Pro, sementara Al-Shabab menghadapi tantangan tambahan setelah kehilangan salah satu elemen pertahanannya lebih awal saat menghadapi Al-Taawoun. Statistik ini kembali menyoroti banyaknya kasus pengusiran dalam pertemuan kedua tim, selain angka yang dicatatkan bek Arab Saudi tersebut di kompetisi itu selama tahun-tahun terakhir.