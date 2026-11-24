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Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, melukis sebuah karya seni yang indah saat menghadapi Al Sadd dari Qatar di Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr menjamu Al Sadd pada Selasa ini di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga pekan kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Pada menit ke-52, Joao Felix mencetak gol kedua Al Nassr. Menerima umpan lambung di tepi kotak penalti dalam posisi membelakangi gawang, ia melepaskan tendangan salto yang bersarang di gawang kiper Meshaal Barsham tanpa mampu dihalau.

Bintang asal Portugal itu mengingatkan publik pada gol-gol rekan senegaranya sekaligus kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol dengan cara serupa ke gawang Al Khaleej pada musim lalu di Liga Roshn Saudi.

Megabintang asal Madeira itu juga pernah mencetak gol dengan cara yang sama bersama Real Madrid ke gawang Juventus di Liga Champions 2018, serta bersama timnas Portugal ke gawang Polandia di UEFA Nations League 2025.

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Para pengamat pun menjagokan gol Joao Felix untuk meraih Penghargaan "Puskas", yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" kepada pencetak gol terbaik setiap tahunnya.

Sebagai catatan, Joao Felix tampil luar biasa bersama Al Nassr sejak awal musim ini. Gol tersebut menjadi gol kedelapannya bersama klub dalam 16 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi, di samping 11 assist yang telah ia catatkan.