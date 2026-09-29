Adel Boulbina, bintang Al-Diriyah Saudi, mengakhiri puasa golnya yang berlangsung hampir 8 bulan penuh bersama timnas Aljazair, dan itu dilakukan dengan cara ala bintang Argentina, Lionel Messi.

Timnas Aljazair bertandang ke Burundi, hari Selasa ini, dalam matchday kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

Setelah sempat tertinggal dua gol tanpa balas, timnas Aljazair berhasil menyamakan kedudukan dalam beberapa menit, dan gol kedua datang dengan cara yang luar biasa, dari tendangan bebas yang dieksekusi Adel Boulbina dengan cemerlang.

Gol tersebut merupakan gol pertama yang dicetak Boulbina bersama timnas Aljazair sejak 8 bulan penuh, tepatnya sejak 6 Januari lalu, ketika ia mencetak gol kemenangan atas Kongo Demokratik di babak 16 besar Piala Afrika 2025.

Bintang Aljazair itu tidak menemukan cara yang lebih baik untuk mengakhiri puasa golnya di level internasional selain cara yang selalu dilakukan legenda Argentina, Lionel Messi, yang hanya membutuhkan dua gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak dari tendangan bebas sepanjang sejarah.

Boulbina melanjutkan penampilan gemilangnya sejak awal musim ini, tepatnya sejak kepindahannya ke Al-Diriyah pada bursa transfer musim panas lalu dari klub Qatar, Al-Duhail, di mana ia telah mencetak dua gol dalam 4 pertandingan.