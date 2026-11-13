Timnas Maroko mengakhiri babak pertama laga melawan tamunya Niger dengan keunggulan 3-1, dalam pertandingan yang digelar malam ini, Jumat, di Stadion Mohammed V, Kota Casablanca, dalam rangkaian laga pekan ketiga babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, setelah menit-menit awal menyaksikan gol cepat Yasser Zabiri, sementara Achraf Hakimi tampil cemerlang dengan mencetak dua gol.

Zabiri membuka keunggulan Maroko pada menit keempat, menerjemahkan awal serangan kuat tuan rumah, dan memberi timnas Maroko keunggulan dini, setelah umpan kunci dari rekannya Brahim Diaz, sebelum Achraf Hakimi menambah gol kedua pada menit ke-27, melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, memperkokoh keunggulan tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi.

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Namun timnas Niger tak menyerah, dan Mohamed Abdoul Rahmane berhasil memperkecil ketertinggalan negaranya pada menit ke-41, membuat menit-menit akhir babak pertama kian menegangkan.

Waktu tambahan menyaksikan peluang penting bagi Niger untuk menyamakan kedudukan, setelah Youssouf Ali Oumar gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-45, sebelum Hakimi menghukum tim tamu dengan mencetak gol ketiga Maroko, pada menit ketiga waktu tambahan, melalui tendangan jarak jauh dari sepak pojok bebas, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama pertandingan dengan keunggulan tiga gol berbanding satu.

Zabiri: bakat yang mengukir sejarah

Gol Zabiri memiliki arti khusus, mengingat posisi yang kini ditempati penyerang muda tersebut dalam sepak bola Maroko, setelah ia menjelma menjadi salah satu wajah menonjol yang sedang naik daun di generasinya, berkat penampilan mencoloknya di Piala Dunia U-20 yang digelar di Chili pada 2025.

Zabiri menjadi salah satu pahlawan utama pencapaian bersejarah yang diraih timnas junior Maroko, dengan merebut gelar untuk pertama kali dalam sejarahnya, setelah ia mencetak lima gol selama turnamen, termasuk dua gol di laga final melawan Argentina, yang berakhir dengan kemenangan Maroko dua gol tanpa balas.

Penyerang Maroko itu berbagi posisi puncak daftar pencetak gol turnamen, serta meraih Bola Perak sebagai pemain terbaik kedua di ajang tersebut, menurut Federasi Sepak Bola Internasional, setelah memainkan peran sentral dalam membawa negaranya meraih gelar dunia.

Zabiri menapaki jenjang di Akademi Sepak Bola Mohammed VI, sebelum memulai karier profesionalnya bersama Union Touarga, kemudian pindah ke Famalicao Portugal, dan dari sana ke Rennes Prancis pada Februari 2026.

Ia kemudian pindah ke Racing Santander Spanyol dengan status pinjaman, dan terus menampilkan produktivitas gol yang mencolok, di awal pengalamannya di Liga Spanyol.

Maroko mengejar kelanjutan nilai sempurna

Timnas Maroko memasuki laga hari ini dengan target meraih kemenangan ketiga beruntun di babak kualifikasi, setelah mengalahkan Gabon dan Lesotho dengan skor 2-0 di dua pekan pertama, sehingga mengumpulkan 6 poin dan memuncaki Grup Satu sebelum menghadapi Niger.

Adapun timnas Niger, mereka mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Lesotho dua gol berbanding satu, sebelum kalah dari Gabon dua gol tanpa balas, sehingga menjalani laga melawan Maroko dengan koleksi 3 poin.