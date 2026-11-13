Timnas Maroko mengakhiri babak pertama laga melawan tamunya Niger dengan keunggulan 3-1, dalam pertandingan yang digelar malam ini, Jumat, di Stadion Mohammed V, Kota Casablanca, dalam rangkaian pekan ketiga babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, setelah menit-menit awal menyaksikan gol cepat Yassir Zabiri, sementara Achraf Hakimi tampil cemerlang dengan mencetak dua gol.

Zabiri membuka keunggulan Maroko pada menit keempat, menerjemahkan awal serangan yang kuat dari tuan rumah, dan memberi timnas Maroko keunggulan dini, menyusul umpan matang dari rekannya, Brahim Diaz, sebelum Achraf Hakimi menambah gol kedua pada menit ke-27 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, memperkuat keunggulan tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi.

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Namun timnas Niger tak menyerah, dan Mohamed Abdul Rahman berhasil memperkecil ketertinggalan negaranya pada menit ke-41, membuat menit-menit akhir babak pertama semakin seru.

Waktu tambahan menyaksikan peluang penting bagi Niger untuk menyamakan kedudukan, setelah Youssouf Ali Omar gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-45, sebelum Hakimi menghukum tim tamu dengan mencetak gol ketiga Maroko, pada menit ketiga waktu tambahan, melalui tembakan jarak jauh dari sebuah tendangan bebas, sehingga tuan rumah mengakhiri paruh pertama pertandingan dengan keunggulan tiga gol berbanding satu.

Zabiri: bakat yang menciptakan sejarah

Gol Zabiri memiliki arti khusus, mengingat posisi yang kini dipegang penyerang muda tersebut dalam sepak bola Maroko, setelah ia menjelma menjadi salah satu wajah paling menonjol di generasinya, berkat penampilan gemilangnya di Piala Dunia U-20 yang digelar di Chili pada 2025.

Zabiri menjadi salah satu bintang utama pencapaian bersejarah yang diraih timnas muda Maroko, dengan merebut gelar untuk pertama kali dalam sejarahnya, setelah ia mencetak lima gol sepanjang turnamen, termasuk dua gol di laga final melawan Argentina, yang berakhir dengan kemenangan Maroko dua gol tanpa balas.

Penyerang Maroko itu berbagi posisi puncak daftar pencetak gol turnamen, serta meraih Bola Perak sebagai pemain terbaik kedua di kompetisi tersebut, menurut Federasi Sepak Bola Internasional, setelah memainkan peran sentral dalam membawa negaranya meraih gelar dunia.

Zabiri meniti karier di Akademi Mohammed VI untuk sepak bola, sebelum memulai kariernya secara profesional bersama Union Touarga, lalu pindah ke klub Portugal Famalicao, dan dari sana ke klub Prancis Rennes pada Februari 2026.

Ia kemudian pindah ke klub Spanyol Racing Santander dengan status pinjaman, di mana ia terus menampilkan ketajaman mencetak gol yang menonjol, pada awal pengalamannya di Liga Spanyol.

Maroko memburu kelanjutan nilai sempurna

Timnas Maroko memasuki laga hari ini dengan tujuan meraih kemenangan ketiga secara beruntun di babak kualifikasi, setelah mengalahkan Gabon dan Lesotho dengan skor 2-0 pada dua pekan pertama, sehingga mengumpulkan 6 poin dan memuncaki Grup Satu sebelum menghadapi Niger.

Sedangkan timnas Niger memulai perjalanannya dengan mengalahkan Lesotho dua gol berbanding satu, sebelum kalah dari Gabon dua gol tanpa balas, sehingga menghadapi Maroko dengan koleksi 3 poin.