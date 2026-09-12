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Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Al-Zabiri kembali bersinar di La Liga, menyaingi Raphinha di puncak daftar pencetak gol

Racing Santander vs Deportivo Alaves
Racing Santander
Deportivo Alaves
LaLiga
Y. Zabiri
Raphinha
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Spanyol
Maroko
Brasil

Al-Zabiri sebelumnya telah mencetak hat-trick ke gawang Elche

Pemain Maroko Yasser Zabiri membawa timnya Racing Santander meraih kemenangan atas tamunya Deportivo Alaves dengan skor (2-1), pada Sabtu ini, dalam pekan kelima Liga Spanyol, dengan mencetak dua gol yang membalikkan ketertinggalan tuan rumah menjadi kemenangan.

Alaves unggul lebih dulu melalui Fil Koski, pada menit ke-18, sebelum Zabiri menyamakan kedudukan pada menit ke-38, setelah lari cepat kemudian aksi individu dari sisi kanan, sebelum melepaskan tembakan sempurna ke sudut jauh.



Dan pada menit ke-53, bintang Maroko itu kembali mencetak gol keduanya, dari sebuah umpan silang di depan gawang Alaves, sehingga memberikan timnya poin penuh dari pertandingan.

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Dengan demikian Zabiri menambah koleksinya menjadi 5 gol, dalam 5 pekan pertama Liga Spanyol, menempati posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak di belakang Raphinha bintang Barcelona (6), dan sama dengan Roberto Fernandez dari Espanyol, serta Sergio Camello dari Rayo Vallecano.

Bintang Maroko berusia 21 tahun itu sebelumnya juga telah mencetak trigol ke gawang Elche, pada 28 Agustus lalu, yang membawa timnya meraih kemenangan (3-2) dalam pekan ketiga La Liga.

Dengan kemenangannya hari ini, Racing menambah koleksinya menjadi 7 poin di posisi kesembilan klasemen La Liga, sementara koleksi poin Alaves membeku di angka 10 poin di posisi kedua, menunggu berakhirnya pertandingan-pertandingan lainnya pada pekan ini.

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