Bayern Munich menerima 3 pukulan selama hasil imbang melawan tamunya Borussia Dortmund (2-2), pada hari Sabtu ini di Stadion Allianz Arena, dalam lanjutan pertandingan pekan kedelapan Bundesliga, di mana pemain Maroko Ismael Saibari, pemain Jerman Serge Gnabry, dan pemain Prancis Michael Olise mengalami cedera dan terpaksa meninggalkan lapangan.

Mengenai hal itu, Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munich, mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "abendzeitung": "Kedua cedera (Saibari dan Gnabry) sedikit lebih besar dari yang kami perkirakan."

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Eberl menambahkan: "Untuk Michael Olise, tampaknya tidak terlalu buruk, tetapi pemeriksaan masih menunggu."

Rekaman video memperlihatkan Saibari meninggalkan Stadion Allianz Arena, usai pertandingan, dengan dua tongkat penyangga, sementara Olise keluar secara normal.

Di sisi lain, asisten pelatih Aaron Danks berbicara tentang cedera-cedera tersebut, dengan mengatakan: "Cedera Saibari ada di pergelangan kaki, dan tampak cukup parah, sedangkan Gnabry mengalami cedera otot, dan saya juga tidak yakin dengan kondisi Michael di menit-menit terakhir. Tim medis akan memainkan peran yang sangat penting sekarang dalam membantu semua pemain untuk pulih."

Mengenai jalannya pertandingan, ia menyatakan: "Kami memiliki perasaan campur aduk. Kami sangat senang dengan penampilan, terutama di babak kedua. Saya pikir kami memegang kendali yang baik atas pertandingan, dan seperti yang kami bicarakan sebelum pertandingan, lawan memiliki catatan pertahanan yang sangat kuat, tetapi kami berhasil menemukan banyak cara untuk menciptakan peluang hari ini."

Danks melanjutkan: "Pada akhirnya, kami merasa kecewa karena tidak meraih kemenangan, tetapi saya harus menganalisis pertandingan untuk para pemain, dan menjelaskan bahwa penampilan sudah hadir, dan bahwa mereka melakukan segalanya dengan benar. Kami memiliki momen-momen yang tepat, tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kami hari ini."