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Video: Al Sahlawi: Al Ahli tanpa taring, dan pertahanan Auckland mempermalukan tim elite itu

Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Al Ahli vs Auckland FC
Auckland FC
Arab Saudi
Selandia Baru

Babak pertama yang lemah

Bintang sepak bola Arab Saudi, Mohammed Al-Sahlawi, melontarkan kritik pedas terhadap penampilan Al-Ahli saat menghadapi Auckland FC, meski tim asal Jeddah itu jelas mendominasi jalannya pertandingan.

Al-Sahlawi, dalam analisisnya atas babak pertama laga Al-Ahli melawan Auckland pada babak pertama Piala Dunia Antarklub 2026, menegaskan bahwa penguasaan bola Al-Ahli sejauh ini sangat negatif dan tidak berhasil diterjemahkan menjadi ancaman nyata ke gawang juara Oseania tersebut.

Al-Sahlawi mengatakan dalam pernyataannya melalui saluran MBC Action: "Al-Ahli menguasai jalannya pertandingan dengan persentase penguasaan bola yang tinggi, tetapi dominasi itu tidak berubah menjadi peluang mencetak gol atau tekanan yang efektif. Di sisi lain, pertahanan Auckland tertata dengan sangat baik."

Ia menjelaskan: "Masalah sesungguhnya bagi Al-Ahli terletak pada lambatnya sirkulasi bola dan tidak adanya solusi individual di sepertiga akhir lapangan, sehingga memudahkan tugas pertahanan Auckland yang menumpuk di area belakang dan menutup ruang bagi pergerakan Firas Al-Buraikan. Alhasil, upaya-upaya tim Arab Saudi hanya terbatas pada umpan-umpan silang yang tidak berguna."

Ia menambahkan: "Al-Ahli dituntut untuk meningkatkan tempo permainan dan mengandalkan penetrasi dari lini tengah serta tembakan dari luar kotak penalti untuk memecah organisasi pertahanan ini," seraya menegaskan bahwa jika penampilan tetap negatif seperti ini, hal itu bisa memberikan kepercayaan diri lebih besar kepada tim Selandia Baru seiring berjalannya waktu dan mempersulit tugas juara Asia dalam mencari gol keunggulan.

Saudi Pro League
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Al-Ahli menjalani laga ini di Stadion Al-Inma di Jeddah, di tengah dukungan suporter yang besar, demi mengawali perjalanan globalnya dengan kuat. Sementara itu, Auckland dari Selandia Baru, sang juara Oseania, berusaha mempertahankan organisasi pertahanannya dan mencoba menciptakan kejutan di hadapan tuan rumah.

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