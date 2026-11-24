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Al-Qadsiah asal Arab Saudi melanjutkan hasil apiknya di Liga Champions Asia Elite usai meraih kemenangan telak atas wakil Uni Emirat Arab, Shabab Al-Ahli, sekaligus merebut posisi kedua Zona Barat dari sesama klub Arab Saudi, Al-Hilal.

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Al-Qadsiah menang 5-1 atas tuan rumah Shabab Al-Ahli dalam laga yang digelar hari ini, Selasa, di Stadion Rashid, Dubai, pada pekan kelima fase liga turnamen Asia tersebut.

Penyerang asal Meksiko, Julián Quiñones, membuka keunggulan Al-Qadsiah pada menit ketiga. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti coba dihalau kiper Shabab Al-Ahli, tetapi bola justru membentur tangannya dan bersarang di gawang.

Quiñones tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol keduanya. Hanya berselang sepuluh menit, tepatnya pada menit ke-13, gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, mengirim umpan kepadanya di depan gawang Shabab Al-Ahli, dan ia dengan cermat menyontek bola ke dalam gawang.

Reijnders sendiri mencetak gol ketiga pada menit ke-61. Ia menerima bola di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar keras yang mengecoh kiper tim asal Uni Emirat Arab itu dan bersarang di gawang.

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Shabab Al-Ahli berhasil memperkecil ketertinggalan sepuluh menit kemudian, tepatnya pada menit ke-71, ketika bola sampai ke kaki Mateusão di depan gawang kiper asal Belgia, Koen Casteels, dan ia sukses menceploskannya.

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Namun, Al-Qadsiah hanya butuh enam menit untuk membalas. Tijjani Reijnders mencetak gol keduanya sekaligus gol keempat timnya setelah menerima umpan memukau di depan gawang Shabab Al-Ahli dan mengonversinya menjadi gol.

Empat menit jelang laga usai, tepatnya pada menit ke-86, Abdullah Al-Salem mencetak gol kelima tim asal Arab Saudi itu setelah lolos sendirian menghadapi gawang Shabab Al-Ahli dari sisi kanan.

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Kemenangan telak ini menjadi kemenangan terbesar kedua Al-Qadsiah sepanjang keikutsertaannya di Liga Champions Asia Elite, setelah kemenangan 5-0 atas Al-Gharafa asal Qatar pada pekan sebelumnya.

Hasil ini mengangkat koleksi poin tim asal Arab Saudi itu menjadi 11 poin dan menempatkannya di posisi kedua Zona Barat. Mereka tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, Al-Ain asal Uni Emirat Arab, dan unggul satu poin atas sesama klub Arab Saudi, Al-Hilal, yang turun ke posisi ketiga, serta atas Esteghlal asal Iran yang berada di posisi keempat.

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Al-Qadsiah juga mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Zona Barat pada edisi Liga Champions Asia Elite kali ini, bersama Al-Ain yang saat ini memimpin klasemen.

Di sisi lain, Shabab Al-Ahli menelan kekalahan kedua beruntun di turnamen Asia tersebut, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Al-Hilal pada pekan keempat.

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Kekalahan ini membuat koleksi poin tim asal Uni Emirat Arab itu tertahan di angka 9 poin, yang menempatkannya di posisi kelima Zona Barat, sambil menunggu laga terakhir pekan kelima yang mempertemukan Al-Nassr asal Arab Saudi dengan Al-Sadd asal Qatar.