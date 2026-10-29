Di malam yang tak akan dilupakan sejarah, klub Al-Qadsiah mengubah Stadion Riyadh menjadi panggung unjuk kekuatan, meraih kemenangan telak dan memalukan dengan skor 6-0 atas tuan rumah Al-Riyadh, pada Kamis malam ini, dalam pekan ke-12 Liga Roshn Saudi, sebagai kemenangan terbesar di pekan ini dan pesan menakutkan bagi seluruh pesaing.

Pertandingan yang dimulai dengan dominasi yang mencolok itu berakhir dengan festival gol yang bintang utamanya adalah pemain Belanda, Tijjani Reijnders, yang mencetak hat-trick bersejarah dan membawa timnya melesat sendirian di puncak klasemen.

Babak pertama: awal keruntuhan

Al-Qadsiah memulai dengan tekanan dini yang nyaris berbuah gol untuk Yasser Al-Shahrani pada menit ke-16, sebelum Tijjani Reijnders membuka gol pertama pada menit ke-18.

Al-Riyadh berusaha bertahan namun runtuh, karena pada menit ke-37 datang gol kedua lewat hadiah yang mematikan, setelah Julián Quiñones merebut bola dari kiper Borjan dan mengopernya kepada rekannya Abdullah Al-Salem yang menceploskannya ke gawang, sehingga babak pertama berakhir 2-0.

Babak kedua: banjir gol Al-Qadsiah

Pada menit ke-56, duet Quiñones-Reijnders kembali bersinar, di mana Quiñones menciptakan gol keduanya, dan Reijnders mencetak gol kedua dan ketiganya untuk Al-Qadsiah.

Momen teknis terindah datang pada menit ke-67, ketika Reijnders membalas kebaikan rekannya Musab Al-Juwayr dengan umpan ajaib, yang darinya Al-Juwayr mencetak gol keempat.

Banjir gol itu tak berhenti, karena pada menit ke-87 gol kelima dicetak oleh kaki Julián Quiñones sendiri kali ini, setelah assist dari Musab Al-Juwayr, untuk membalas budi rekannya.

Hat-trick dan gol keenam datang pada menit ke-89, ketika Tijjani Reijnders menutup pesta golnya dengan gol ketiga untuknya, lewat assist kedua dari Musab Al-Juwayr yang bersinar.

Pertandingan pun berakhir 0-6, membawa Al-Qadsiah menambah poinnya menjadi 28 poin di puncak Liga Roshn, sementara Al-Riyadh membeku di angka 12 poin di peringkat ke-11, setelah malam yang akan coba dilupakan para pendukungnya untuk waktu yang lama.

Puncak klasemen yang layak

Dengan hasil ini, Al-Qadsiah menambah poinnya menjadi 28 poin dari 12 pertandingan (9 menang, 1 seri, 2 kalah), untuk naik ke puncak Liga Roshn, mengungguli Al-Nassr (bermain satu pertandingan lebih sedikit) sang runner-up dengan selisih gol.

Sebaliknya, poin Al-Riyadh membeku di angka 12 poin di peringkat kesebelas dari 11 pertandingan (3 menang, 3 seri, 5 kalah), hingga masuk ke zona bahaya.