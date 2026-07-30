Mohamed Al-Owais, penjaga gawang Al-Hilal dan Timnas Arab Saudi, mengungkapkan kegembiraannya atas kepulangannya ke skuad "Sang Pemimpin" pada musim mendatang, seraya menganggapnya sebagai keputusan terbaik dalam seluruh hidupnya.

Sebelumnya, Al-Hilal mengumumkan telah merekrut Al-Owais selama periode transfer musim panas ini, setelah satu musim ia meninggalkan skuad untuk pindah ke Al-Ula di Liga Yelo Arab Saudi Divisi Pertama.

Penjaga gawang Arab Saudi itu melakukan wawancara dengan rekan setimnya, bek asal Senegal Kalidou Koulibaly, yang di dalamnya ia berbicara tentang kisah di balik kepulangannya ke Al-Hilal, melalui kanal klub di situs "YouTube".

Al-Owais mengatakan terkait hal ini: "Ketika kamu menjadi seorang bintang di Arab Saudi, penting bagimu untuk bergabung dengan tim terbaik di negaramu, tetapi di sini kami memiliki klub terbaik di Asia, yaitu Al-Hilal, dan ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku".

Ia menambahkan: "Aku pergi (pada musim panas 2025) karena aku tidak banyak bermain, tetapi setelah Piala Dunia aku banyak memikirkan masa depanku, dan aku berdoa kepada Allah agar bisa kembali ke sini sekali lagi".

Ia menutup: "Aku berharap dapat menampilkan musim yang baik bersama Al-Hilal, dan memenangkan segalanya".

Perlu diketahui bahwa pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya pernah bermain untuk Al-Hilal sejak 2022 ketika bergabung datang dari Al-Ahli, dan turut berkontribusi mengantarkannya meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak dua kali, serta jumlah yang sama untuk masing-masing Piala Pelayan Dua Kota Suci dan Piala Super Arab Saudi.