Abdulelah Al-Omari, bek tim nasional Arab Saudi, menjadi sorotan utama dalam laga melawan Uruguay pada pertandingan pembuka "Al-Akhdar" di Piala Dunia 2026, setelah berhasil mencetak gol pertama tim nasional Arab Saudi di ajang Piala Dunia edisi ini yang digelar di Amerika Serikat.

Al-Omari berhasil mencetak gol pada momen penting dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Hard Rock, Miami, memberikan keunggulan awal bagi timnas Saudi atas salah satu tim terkuat di Grup 8, sekaligus membangkitkan antusiasme para pendukung Saudi yang hadir di tribun.

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Abdulilah Al-Omari berhasil membuka skor untuk timnas Saudi pada menit ke-41, setelah memanfaatkan kekacauan di dalam kotak penalti Uruguay akibat sundulan keras dari Mohammed Kanno, di mana kiper gagal menanganinya dengan baik, sehingga bola jatuh di depan bek tim Hijau yang langsung menyelesaikannya ke gawang, mengumumkan keunggulan Saudi di tengah kegembiraan besar para pemain dan penonton yang hadir di tribun Stadion Hard Rock.

Gol tersebut tercipta setelah periode tekanan dari tim Saudi dan organisasi pertahanan yang luar biasa, sebagai penghargaan bagi para pemain asuhan pelatih Georgios Donis atas penampilan kuat yang mereka tunjukkan di hadapan salah satu tim terkuat Amerika Selatan, serta memberikan keunggulan penting bagi tim Hijau menjelang akhir babak pertama.

Abdulelah Al-Omari menjadi bek pertama yang mencetak gol untuk tim hijau dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Ini adalah kali kedua timnas Saudi berhasil mencetak gol dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, setelah sebelumnya mencetak gol melawan Belanda di Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994.













Timnas Saudi Arabia bertekad meraih kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya di grup yang sulit yang juga dihuni oleh timnas Spanyol dan Cape Verde.