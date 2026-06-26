Abdul-Ilah Al-Omari, bek tim nasional Saudi, membantah bahwa para pemain terpengaruh secara negatif oleh pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis, pelatih kepala "Al-Akhdar", selama pertandingan melawan Spanyol, sambil menekankan betapa sulitnya pertandingan mendatang melawan Cape Verde.

Timnas Saudi Arabia akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi sebelum pertandingan, Al-Omari mengatakan: "Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang pertandingan ini. Kami akan menghadapi tim yang kuat dan dihormati, namun kami juga merupakan tim yang kuat, dan tujuan kami adalah memenangkan pertandingan ini."

Mengenai dampak bermain dengan 5 bek alih-alih 4, selama kekalahan 0-4 dari Spanyol pada Minggu lalu, ia menjawab: “Pertandingan sebelumnya sudah berlalu, kami mematuhi instruksi pelatih, baik saat bermain dengan 4 maupun 5 bek, dan kami berharap sukses di pertandingan berikutnya.”

Ia menambahkan: “Kami mendapat dukungan penuh sejak awal pemusatan latihan. Kami adalah satu kesatuan utuh, baik sebagai pemain, pelatih, maupun staf administrasi, dan tujuan kami adalah meraih tiga poin serta lolos ke babak berikutnya.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.