Al-Nassr melanjutkan perburuan puncak klasemen Liga Roshn Saudi Pro, setelah meraih kemenangan penting atas Al-Fayha dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada pekan kesebelas, sehingga tim yang berjuluk Al-Alami itu meraih tiga poin baru dan menegaskan keberlanjutannya dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen.

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Al-Nassr tidak membutuhkan waktu lama untuk menegaskan keunggulannya, karena Abdullah Al-Hamdan membuka keunggulan pada menit keempat, memanfaatkan kesempatan tampil sebagai starter untuk memberikan timnya keunggulan dini, sekaligus membuktikan kepercayaan pelatih asal Australia Ange Postecoglou yang memilih memainkannya alih-alih pemain Brasil Angelo Gabriel dalam susunan pemain utama.













Memasuki babak kedua, pemain Portugal Cristiano Ronaldo memperbesar keunggulan Al-Nassr setelah mencetak gol kedua pada menit ke-49 lewat sundulan kepala, menempatkan timnya dalam posisi yang relatif nyaman, sebelum Theo Bongonda mengembalikan Al-Fayha ke dalam atmosfer pertandingan dengan mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-66, sehingga menit-menit tersisa menjadi lebih menegangkan.

Namun Angelo Gabriel, yang memulai pertandingan di bangku cadangan, berhasil memastikan hasil akhir untuk keuntungan Al-Nassr, setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-79 lewat tendangan dari dalam kotak penalti, menegaskan efektivitas pergantian pemain ofensif Postecoglou, sekaligus memupus harapan Al-Fayha untuk kembali ke dalam pertandingan.









Dengan kemenangan ini, Al-Nassr menaikkan koleksi poinnya menjadi 25 di posisi kedua, sama dengan Al-Qadsiah yang memuncaki klasemen sebelum laga tim tersebut melawan Al-Hilal pada pekan yang sama, sementara Al-Hilal melorot ke posisi ketiga dengan selisih satu poin dari dua tim teratas, dengan masih memiliki satu pertandingan tertunda yang bisa memberinya peluang baru untuk mengubah peta persaingan.

Al-Nassr meraih kemenangan ketiga beruntun dalam berbagai pertandingan terakhirnya, setelah mengalahkan Al-Diriyah dengan tiga gol tanpa balas, kemudian mengatasi Neom dengan satu gol tanpa balas, sebelum memenangkan laga melawan Al-Fayha dengan tiga gol berbanding satu, sehingga terus memetik hasil positif dan memperkuat kepercayaan dirinya menjelang laga-laga mendatang.

Di antara gol dini Al-Hamdan, sundulan kepala Ronaldo, dan sentuhan menentukan Angelo, Al-Nassr keluar dengan kemenangan baru yang membuatnya tetap berada di jantung persaingan puncak klasemen, sambil menanti hasil laga Al-Qadsiah melawan Al-Hilal, yang bisa membawa dampak langsung terhadap bentuk persaingan di puncak klasemen Liga Roshn.