Klub Al Nassr menerima hadiah dari tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Hilal, dan menyaingi mereka di puncak klasemen Liga Roshn Arab Saudi, setelah meraih kemenangan sulit atas tamunya, Abha.

Al Nassr menang atas Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Rabu ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan keenam Liga Roshn.

Pada menit ke-22 pertandingan, bintang Portugal Cristiano Ronaldo membuka keunggulan bagi Al Nassr, setelah mengubah umpan silang yang dikirim pemain Brasil Angelo dari sepak pojok menjadi gol lewat sundulan kepala.

Abdullah Al Hamdan menambah gol kedua, pada menit ke-58 pertandingan, setelah memanfaatkan bola muntah dari lini pertahanan di dalam kotak penalti, untuk mengubahnya menjadi gol.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Namun, pemain Prancis Nabil Fekir memperumit keadaan pada seperempat jam terakhir, setelah mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas mendadak pada menit ke-75 pertandingan.

Abha berupaya mengejutkan Al Nassr dalam beberapa kesempatan, demi merebut gol penyeimbang yang mematikan sebelum akhir pertandingan, namun mereka gagal melakukannya.

Al Nassr kembali ke jalur kemenangan, setelah menelan kekalahan pertamanya, Sabtu lalu, dari Al Ittihad dengan skor 1-2, pada pekan kelima Liga Roshn.

Kemenangan ini menambah poin Al Nassr menjadi 15 poin, dan menempatkan mereka di peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi, hanya kalah selisih gol dari Al Hilal yang kalah dari Neom dengan skor 1-2, kemarin lusa hari Senin.

Di sisi lain, Abha menelan kekalahan kelimanya pada musim ini di Liga Roshn, sehingga poinnya terhenti di angka satu poin, menempati peringkat kedelapan belas dan terakhir di klasemen.