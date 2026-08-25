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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Al Nassr tanpa penjaga gawang? Al Ettifaq memperdalam penderitaan Al Alami

Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Saudi Pro League
B. Krepski
A. Medran
Arab Saudi
Brasil
Spanyol

Krisis besar bagi pelatih tim kuning

Al-Ettifaq memperdalam derita Al-Nassr dan menambah gol kedua pada masa injury time babak pertama, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa, dalam rangka pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Gol tersebut tercipta melalui Alvaro Medran pada menit 45+3, setelah Al-Ettifaq memanfaatkan kondisi kekacauan yang melanda barisan Al-Nassr menyusul kartu merah bagi kiper utama mereka, Bento, dan keterpaksaan tim untuk mengandalkan kiper muda mereka, Abdulrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi yang minim pengalaman menjadi sasaran empuk bagi upaya-upaya Al-Ettifaq, yang mulai melepaskan tembakan dari berbagai jarak dan arah, memanfaatkan kartu merah kiper utama serta ketidakmampuan sang pengganti dalam menghadapi tekanan tuan rumah dengan tenang.

Medran melepaskan tembakan ke arah gawang Al-Nassr pada detik-detik terakhir babak pertama, hingga bola bersarang di jala dan menggandakan keunggulan Al-Ettifaq, di tengah kekecewaan para pemain Al-Alami dan pendukungnya.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Saudi Pro League
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
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Sebelumnya Al-Ettifaq membuka keunggulan pada menit 31 melalui bintang Slovakia mereka, Duda, setelah memanfaatkan kelengahan para pemain Al-Nassr dalam menekannya, lalu melepaskan tembakan yang terlihat lemah, namun bola itu lolos dari kedua tangan kiper Al-Otaibi dan berubah menjadi gol.

Kesulitan tugas Al-Nassr berlipat ganda sejak menit 12, menyusul kartu merah langsung bagi Bento setelah menjatuhkan Moussa Dembele di luar kotak penalti.

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