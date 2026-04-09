Video.. Al-Jaber meragukan gelar juara liga Al-Nassr pada tahun 2014: "Ada kecurangan"

Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, memberikan pernyataan menarik terkait keberhasilan Al-Nassr meraih gelar juara Liga Saudi musim 2013/2014.

Sami Al-Jaber menjabat sebagai pelatih Al-Hilal pada musim 2013-2014, dan Al-Nassr berhasil meraih gelar juara liga pada musim tersebut dengan selisih dua poin dari Al-Hilal.

Selama penampilannya di program "Nadina" melalui saluran "MBC", Sami Al-Jaber menegaskan bahwa gelar Liga Roshen masih terbuka.

Al-Nassr memimpin klasemen dengan 70 poin dari 27 pertandingan, diikuti Al-Hilal dan Al-Ahli dengan 68 dan 66 poin masing-masing, dan keduanya telah memainkan 28 pertandingan.

Al-Jaber menerima pesan dari salah satu penonton program tersebut, yang mengingatkannya tentang hilangnya gelar Liga Saudi dari Al-Hilal saat ia menjadi pelatih tim tersebut demi Al-Nassr.

Legenda Al-Hilal itu menjawab: "Hari ini teknologi video diterapkan... dan tidak ada 'pembayaran empat'," merujuk pada adanya keputusan wasit yang menguntungkan Al-Nassr saat itu yang membawa mereka meraih gelar.

Pembawa acara Abdulrahman Al-Humaidi menanggapi dengan mengatakan bahwa ada yang membicarakan "keuntungan wasit" di sana-sini, sehingga Al-Jaber menegaskan: "Hari ini pertandingan Al-Ahli dirampas dari tim... keadilan tidak ada."

Dia menegaskan bahwa ada kesalahan yang tidak dapat dibenarkan meskipun periode saat ini tidak mentolerir kesalahan apa pun, terutama dengan penerapan teknologi video.

Pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha berakhir imbang 1-1 pada Rabu malam, dalam rangkaian pertandingan putaran ke-29 Liga Profesional Saudi Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai dengan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial, terutama tuntutan Al-Ahli agar diberikan dua tendangan penalti.

