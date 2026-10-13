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Al-Ameed masih mencari kemenangan pertamanya

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Tim Al Ittihad Saudi melanjutkan rentetan hasil buruknya pada edisi musim ini turnamen Liga Champions Asia Elite, setelah menelan kekalahan dari Shabab Al Ahli asal Uni Emirat Arab.

Al Ittihad takluk dari tamunya Shabab Al Ahli dengan skor 1-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Selasa ini, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Pada menit ketujuh pertandingan, pemain Iran Sardar Azmoun membuka keunggulan untuk Shabab Al Ahli, setelah aksi individu istimewa dari Guilherme Bala, yang melewati lebih dari satu pemain, sebelum menyodorkan bola kepadanya di depan gawang yang kosong.

Azmoun pula yang menambah gol kedua pada menit ke-16 pertandingan, setelah lolos berhadapan satu lawan satu dengan kiper Serbia Predrag Rajkovic dari tengah lapangan, sebelum melewatinya dan menempatkan bola ke gawang yang kosong.

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Gelandang asal Kolombia Richard Rios berhasil memperkecil ketertinggalan Al Ittihad pada menit ke-66 pertandingan, setelah melepaskan tendangan keras mendatar dari luar kotak penalti, namun hal itu tidak cukup.

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Al Ittihad kalah dalam dua pertandingan secara berturut-turut, setelah tumbang di markas Al Hilal dengan skor 1-3, pada hari Sabtu lalu, di matchday kedelapan Liga Roshn Saudi.

Di level benua, kegagalan ini menjadi yang kedua secara berturut-turut bagi Al Ittihad di turnamen Asia, setelah hasil imbang 1-1 melawan Al Shamal asal Qatar pada matchday pertama fase liga.

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Koleksi poin Al Ittihad terhenti pada satu angka saja, yang membuatnya menempati peringkat kedua belas pada klasemen grup Barat di turnamen Asia.

Sebaliknya, Shabab Al Ahli meraih kemenangan kedua secara berturut-turut di Liga Champions Asia Elite, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 6, yang menempatkannya di peringkat keempat pada klasemen grup Barat.