Al Ittihad melanjutkan langkahnya di Liga Roshn Saudi untuk Profesional, setelah meraih kemenangan berharga atas Al Diriyah dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam ajang pekan kesebelas. Dengan demikian, Al Ameed memanen tiga poin baru yang memperkuat ambisi mereka untuk bersaing di posisi puncak.

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Al Ittihad memasuki laga dengan keinginan jelas untuk memaksakan temponya sejak dini, memanfaatkan pergerakan ofensif dan upaya berulang untuk menembus gawang Al Diriyah, hingga penyerang asal Nigeria Georges Elinnehinya berhasil memecahkan kebuntuan pertahanan, setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-30, usai peninjauan teknologi wasit video asisten, memberikan keunggulan bagi timnya sebelum berakhirnya babak pertama.









Pada babak kedua, tim pelatih Al Ittihad bergerak untuk menyegarkan lini depan, dengan menurunkan Youssef En-Nesyri dan Dion Lopy, sementara Al Diriyah berupaya kembali ke dalam permainan melalui penguatan opsi serangannya dengan memainkan Darwin Nunez, namun upaya mereka tidak cukup untuk menembus organisasi pertahanan Al Ameed, yang mempertahankan keunggulannya dan menangani jalannya pertandingan dengan tenang.

Sebelum peluit panjang, Georginio Wijnaldum mengakhiri segala harapan Al Diriyah untuk bangkit, setelah mencetak gol kedua Al Ittihad dari titik penalti pada menit ke-77, mengamankan kemenangan timnya dan memberikan akhir laga yang nyaman, sebelum masuknya Marwan Al Sahafi pada menit-menit akhir untuk membantu mempertahankan hasil hingga akhir.

Dengan kemenangan ini, Al Ittihad menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin, menempati peringkat keempat di klasemen Liga Roshn Saudi, sembari terus menekan tim-tim papan atas, dalam upayanya mempersempit jarak dengan Al Nassr dan Al Hilal serta tetap berada dalam lingkaran persaingan pada pekan-pekan mendatang.

Kemenangan ini memberikan suntikan moral baru bagi para pendukung Al Ittihad, setelah tim berhasil menerjemahkan keunggulannya menjadi dua gol, sekaligus menjaga gawangnya tetap bersih, sehingga keluar dari laga melawan Al Diriyah dengan keuntungan dari sisi hasil maupun performa, serta menegaskan keinginannya untuk terus naik di klasemen.