Tim Al-Ittihad menggilas lawannya Al-Jazira, sehingga melengkapi lima wakil Saudi di fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite untuk musim 2026-2027.

Al-Ittihad menang atas Al-Jazira dengan skor 4-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada hari Selasa ini di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada babak play-off yang menjadi kualifikasi menuju fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Winger asal Belanda Steven Bergwijn membuka keunggulan untuk "The Tigers" pada menit ke-12, setelah menerima umpan silang dari winger asal Prancis Moussa Diaby, yang gagal dihalau oleh lini pertahanan, hingga bola sampai ke winger asal Belanda tersebut yang menyelesaikannya dengan sekali sentuhan.

Pada menit ke-38, winger asal Belanda yang sama menambahkan gol kedua bagi tim Saudi, setelah Diaby kembali bergerak dengan cemerlang dari sisi kanan dan mengumpankannya kepadanya, hingga ia mencetak gol indah ke gawang kiper Ali Khaseif.

Pemain asal Aljazair Houssem Aouar menambahkan gol ketiga Al-Ittihad pada menit ke-54, setelah umpan silang dari bek kiri Fares Abidi ke arah kepala bek asal Serbia Jan Carlo Simic, yang selanjutnya mengalihkan bola itu ke Aouar di depan gawang, hingga ia mencetaknya ke dalam gawang.

Pada menit ke-68, Marwan Al-Sahafi mencetak gol keempat, beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti menggantikan winger asal Prancis Moussa Diaby, yaitu setelah umpan silang mendatar yang istimewa dari penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri.

Simon Banza mencetak satu-satunya gol tuan rumah pada menit ke-80, yaitu setelah ia mengalihkan bola umpan silang ke gawang kiper asal Serbia Predrag Rajkovic.

Kemenangan besar ini menjadi yang pertama bagi Al-Ittihad pada laga perdananya di musim baru, di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman Jens Wissing, yang mengambil alih kepemimpinan tim menggantikan mantan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao.

Dengan demikian, Al-Ittihad lolos ke fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite, menjadi tim Saudi kelima di fase tersebut, setelah Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsiah.

"Sang Dekan" pun melanjutkan kiprah Asianya untuk musim kedua secara beruntun, setelah tersingkir dari edisi mendatang Liga Champions Asia Elite pada babak perempat final, menyusul kekalahan dari klub Jepang Machida Zelvia.