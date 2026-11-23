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Al-Ittihad asal Arab Saudi kembali menemukan keseimbangannya di Liga Champions AFC Elite setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Pakhtakor asal Uzbekistan dalam laga yang digelar pada Senin malam, 23 November 2026, pada pekan kelima turnamen. Hasil ini mengakhiri rasa frustrasi yang muncul setelah kekalahan telak dari Al Ain asal Uni Emirat Arab pada pekan sebelumnya.

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Al-Ittihad asal Arab Saudi kembali menemukan keseimbangannya di Liga Champions AFC Elite setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Pakhtakor asal Uzbekistan dalam laga yang digelar pada Senin malam, 23 November 2026, pada pekan kelima turnamen. Hasil ini mengakhiri rasa frustrasi yang muncul setelah kekalahan telak dari Al Ain asal Uni Emirat Arab pada pekan sebelumnya.

Al-Ittihad memasuki pertandingan dengan tekad untuk berdamai dengan para pendukungnya dan memulihkan kepercayaan setelah menelan kekalahan menyakitkan 1-4 dari Al Ain. Hasil tersebut menempatkan pelatih asal Denmark, Jens Fissing, di bawah tekanan besar, terutama karena posisi tim di klasemen Zona Barat merosot dan mereka sangat membutuhkan poin agar peluang lolos ke fase gugur tidak semakin rumit.

Al-Ittihad tidak perlu menunggu lama untuk mengubah keunggulannya menjadi gol cepat. Muhannad Al-Shanqeeti membuka skor pada menit ketujuh, memanfaatkan pergerakan serangan yang diawali Houssem Aouar, sebelum Marwan Al-Sahafi mengirim umpan tumit kepada bek sayap asal Arab Saudi itu, yang kemudian melepaskan tembakan keras ke dalam gawang dan memberi tuan rumah keunggulan dini.

Al-Ittihad berusaha memanfaatkan gol tersebut untuk menggandakan keunggulan. Aouar nyaris menambah gol kedua pada menit ke-15, tetapi tembakannya membentur mistar gawang. Marwan Al-Sahafi juga terus merepotkan lini belakang Pakhtakor, yang mengandalkan aksi penjaga gawang Vladimir Nazarov untuk menghalau ancaman, sementara kiper Predrag Rajković harus turun tangan dalam beberapa kesempatan untuk mempertahankan keunggulan timnya sebelum babak pertama berakhir.

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Di awal babak kedua, Al-Ittihad kembali memukul tim asal Uzbekistan itu. George Ilenikhena mencetak gol kedua pada menit ke-47 dengan memanfaatkan bola muntah dari tembakan Mukhtar Ali yang membentur tiang kiri gawang. Ia menyontek bola langsung ke dalam gawang dan memberikan keunggulan yang nyaman bagi Al-Ittihad.

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Setelah gol kedua, Al-Ittihad menjalani sisa laga dengan lebih tenang dan berhasil mempertahankan keunggulannya, sementara Pakhtakor gagal memanfaatkan peluang-peluangnya untuk memperkecil ketertinggalan. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi tim asal Arab Saudi tersebut, yang kembali meraih kemenangan di level kontinental.

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Al-Ittihad Kembali ke Jalur yang Benar setelah Kejutan Al Ain

Hasil ini sangat penting bagi Al-Ittihad karena datang setelah salah satu penampilan terburuk mereka di kompetisi kontinental musim ini, ketika kalah 1-4 dari Al Ain asal Uni Emirat Arab pada pekan keempat. Kekalahan itu membuat mereka turun ke peringkat kesepuluh dengan 4 poin saat itu, sehingga wajib menang pada laga berikutnya demi menghidupkan kembali peluang bersaing.

Kekalahan dari Al Ain membuat pelatih Jens Fissing menghadapi kritik dan tekanan. Namun, ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut, seraya menyebut timnya melakukan kesalahan-kesalahan yang berpengaruh, serta bahwa kelelahan dan masa persiapan yang lebih singkat dibandingkan lawan memengaruhi kesiapan para pemain. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan tim membutuhkan kerja bertahap, bukan solusi instan atau perubahan mendadak.

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Kemenangan atas Pakhtakor memberi sang pelatih kesempatan untuk bernapas lega dan menegaskan kemampuan Al-Ittihad untuk bangkit dari keterpurukan di kompetisi kontinental. Terlebih, tim tampil lebih solid, berhasil mencetak gol cepat dan satu gol lagi di awal babak kedua, lalu menjaga gawangnya tetap bersih hingga akhir laga.

Posisi Al-Ittihad di Liga Champions AFC Elite

Al-Ittihad kini mengoleksi 7 poin setelah lima pekan, dengan catatan dua kemenangan di fase liga, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka menempati peringkat kedelapan di klasemen Zona Barat, berdasarkan klasemen yang dirilis setelah pertandingan.

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Kemenangan ini merupakan langkah penting dalam perhitungan lolos, tetapi bukan berarti Al-Ittihad sudah memastikan posisinya. Mereka masih harus terus mengumpulkan poin dalam pekan-pekan mendatang untuk mengamankan tempat di antara tim-tim yang lolos ke babak 16 besar, sekaligus menghindari perhitungan rumit pada fase penentuan turnamen.

Meski kemenangan ini mengembalikan sedikit ketenangan dalam tim, tantangan yang dihadapi Fissing lebih besar daripada sekadar melupakan kekalahan dari Al Ain. Al-Ittihad dituntut menjaga level permainan ini dan memulihkan karakternya di kancah kontinental, agar kembalinya kemenangan saat menghadapi Pakhtakor tidak hanya menjadi kebangkitan sesaat.