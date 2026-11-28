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Al Hilal kembali merebut puncak klasemen Liga Pro Saudi musim 2026-2027 dari dua rivalnya, Al Qadsiah dan Al Nassr, setelah meraih kemenangan penting atas tuan rumah Al Ettifaq dalam laga tandang.

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Al Hilal mengalahkan tuan rumah Al Ettifaq dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu ini di Stadion EGO, Dammam, dalam pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Al Hilal memulai pertandingan dengan agresif. Hassan Tambakti mencetak gol pada menit keenam setelah terjadi kemelut di dalam kotak penalti, tetapi wasit menganulirnya karena offside, keputusan yang kemudian dikonfirmasi oleh teknologi Video Assistant Referee (VAR).

Namun, gol pertama benar-benar tercipta pada menit ke-29, ketika penyerang asal Inggris Ollie Watkins memanfaatkan umpan silang dari bek kanan yang tampil gemilang, Mohammed Mahzari, dan menyundulnya dengan akurat ke dalam gawang tanpa mampu dihalau kiper Marek Rodák.

Akan tetapi, Al Ettifaq tidak mau mengakhiri babak pertama dalam keadaan tertinggal. Mereka mencetak gol penyeimbang lima menit sebelum turun minum, setelah melepaskan tiga tembakan dalam satu serangan yang berawal dari sepak pojok.

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Setelah serangkaian tembakan diblok lini belakang Al Hilal, bola jatuh ke kaki Álvaro Medrán di tepi kotak penalti. Ia melepaskan tembakan yang apik dan kiper asal Maroko Yassine Bounou gagal menghalaunya.

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Al Hilal mengawali babak kedua dengan sangat bertenaga dan terus menekan Al Ettifaq demi mencetak gol kedua, hingga akhirnya keinginan itu terwujud pada menit ke-61.

Gelandang asal Serbia Sergej Milinković-Savić kembali membawa tim ibu kota unggul setelah 16 menit babak kedua berjalan, lewat tendangan bebas yang ia lesakkan dengan brilian ke gawang kiper Marek Rodák.

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Al Ettifaq berusaha bangkit, tetapi bek asal Skotlandia mereka, Jack Hendry, mengubur harapan timnya lewat kesalahan fatal pada menit ke-74.

Mohammed Mahzari mengirim umpan silang yang coba dikembalikan Hendry kepada kipernya dengan dada, tetapi Watkins memanfaatkan umpan yang keliru itu dan dengan cermat menceploskan bola ke dalam gawang.

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Watkins terus menunjukkan performa gemilang bersama Al Hilal sejak bergabung dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas lalu. Gol ini menjadi gol ke-11 yang ia cetak di semua kompetisi, dengan rincian tujuh gol di Liga Pro Saudi dan empat gol di Liga Champions Asia Elite.

Peran penyerang asal Inggris itu tidak hanya sebatas mencetak gol, karena ia juga berhasil menyumbang enam assist. Dengan demikian, ia telah terlibat dalam 17 gol dari 13 pertandingan, dengan rata-rata lebih dari satu gol per laga.

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Dengan kemenangan ini, Al Hilal kembali merebut puncak klasemen Liga Pro Saudi setelah mengoleksi 33 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga.

Di sisi lain, Al Ettifaq menelan kekalahan keempat mereka di Liga Pro Saudi musim ini, sehingga tertahan dengan 19 poin dan menempati peringkat ketujuh klasemen.