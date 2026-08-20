Al Hilal melanjutkan awal musim yang kuat di Liga Roshn Saudi setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun di kompetisi tersebut, menyusul kemenangannya atas Al Fayha dengan skor telak 3-0, pada Kamis malam, dalam laga pekan kedua. Hasil ini membuat "Sang Pemimpin" mengumpulkan 6 poin penuh dan memuncaki klasemen sementara.

Al Hilal sebelumnya memulai perjalanannya di liga dengan kemenangan menegangkan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, sebelum menegaskan keunggulannya di pekan kedua menghadapi Al Fayha. Tim asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, terus menuai hasil positif, kendati ada beberapa periode di mana mereka tidak tampil dengan level ofensif yang diharapkan.

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Savic membuka jalan bagi Al Hilal

Al Hilal membutuhkan 31 menit untuk memecah kebuntuan pertahanan Al Fayha, setelah pemain asal Serbia, Sergej Savic, berhasil mencetak gol pertama dengan memanfaatkan bola muntah dari kiper tuan rumah usai tembakan rekannya, Cresencio Summerville, lalu menempatkannya langsung ke dalam gawang.

Savic memberikan tambahan daya serang baru bagi timnya melalui pergerakannya di lini depan, sehingga pemain Serbia itu melanjutkan kontribusi golnya bersama Al Hilal, setelah menjadi salah satu solusi utama yang diandalkan tim untuk menembus gawang lawan.

Mendes menggandakan keunggulan

Memasuki babak kedua, Al Hilal tidak menunggu lama untuk memperbesar keunggulannya, ketika Sultan Mendes berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-46, memberikan timnya keunggulan yang nyaman sekaligus menyulitkan tugas Al Fayha untuk kembali ke dalam pertandingan.

Setelah gol kedua, Al Hilal mempertahankan dominasi dan keunggulannya, sementara Al Fayha berusaha memperkecil selisih dan mengembalikan diri ke dalam atmosfer pertandingan. Namun, pertahanan "Sang Pemimpin" berhasil mengatasi upaya-upaya tuan rumah dan menjaga gawangnya tetap bersih.

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Menit ke-81 menyuguhkan peluang untuk memperbesar keunggulan, setelah pemain asal Belanda, Summerville, gagal mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya bisa memastikan kemenangan lebih awal. Namun, kegagalan itu tidak memengaruhi dominasi Al Hilal atas pertandingan.

Al Dossari memastikannya di akhir laga

Menjelang peluit panjang, pemain pengganti Nasser Al Dossari mampu menambahkan gol ketiga bagi Al Hilal pada menit ke-88, melontarkan tembakan pamungkas terhadap harapan Al Fayha dan menegaskan perolehan tiga poin "Sang Pemimpin" tanpa kerumitan apa pun di menit-menit akhir.

Dengan kemenangan ini, Al Hilal menambah pundi-pundi poinnya menjadi 6 dari dua pertandingan, melanjutkan awal musim yang sempurna di Liga Roshn setelah mencetak 7 gol dalam dua pekan pertama, berbanding hanya kebobolan dua gol, sementara Al Fayha menelan pukulan baru di awal perjalanannya di kompetisi ini.