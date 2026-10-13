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"Sang Raja" membalas

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Al Hilal membalaskan dendamnya kepada Al Sadd Qatar, sekaligus membuat posisi tim Qatar itu semakin rumit pada edisi musim ini Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal menang 2-0 atas tuan rumah Al Sadd dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, pada pekan kedua fase liga kompetisi Asia tersebut.

Striker Inggris Ollie Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-40, setelah bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti, dan ia melepaskan tembakan dalam posisi terjatuh serta mengubahnya menjadi gol dengan cemerlang.

Pada menit ke-65, gelandang Portugal Ruben Neves sukses menambah gol kedua bagi tim Saudi tersebut, melalui tendangan penalti yang diperoleh winger Brasil Gabriel Martinelli.

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Dengan kemenangan ini, Al Hilal membalas kekalahan dari tim Qatar yang menyingkirkan mereka pada edisi lalu Liga Champions Asia Elite di babak 16 besar, ketika Al Sadd menang melalui adu penalti setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir dengan skor 3-3.

Al Hilal meraih kemenangan kedua secara beruntun di kompetisi Asia tersebut, sehingga mengoleksi 6 poin dan menempati peringkat ketiga di zona Barat, kalah selisih gol dari Al Ain dan Esteghlal Teheran.

Sebaliknya, posisi Al Sadd semakin sulit karena mereka menelan kekalahan kedua secara beruntun, sehingga belum mengumpulkan satu poin pun dan terlempar ke peringkat ke-16 alias terbawah pada tabel klasemen.