Video: Al Habsi Terkejut dengan Aksi Bintang Oman: Bagaimana Kamu Melakukannya?

Kegembiraan pemain Oman, Musab Al-Shaqsi, atas gol yang memastikan kemenangan Oman atas Kuwait, Selasa, dengan skor 3-1, dalam laga pamungkas persaingan Grup A di Piala Teluk "Khaleeji 27" menuai keheranan, terutama karena gol tersebut sempat menggantung pengumuman lolosnya "Al-Ahmar" ke babak semifinal.

Tim nasional Oman sebenarnya hanya membutuhkan kemenangan atas Kuwait disertai kekalahan Irak dari Arab Saudi, agar bisa memastikan lolos meski melalui keunggulan dalam catatan fair play.

Forum Kooora









Hal itu sebenarnya sudah tercapai, andai saja Al-Shaqsi tidak melepas kausnya setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-84, sehingga ia menerima kartu kuning yang menyamakan kedudukan dengan tim nasional Irak dalam segala hal: gol, poin (masing-masing 4), dan fair play.

Panitia penyelenggara pun beralih ke kriteria terakhir penentuan kelolosan: undian, yang memicu kemarahan mayoritas suporter Oman dan sejumlah mantan bintangnya yang membebankan tanggung jawab atas terancamnya kelolosan kepada Al-Shaqsi.

Legenda sepak bola Oman, mantan penjaga gawang Ali Al-Habsi, mengatakan saat menganalisis pertandingan melalui saluran Abu Dhabi Sports, dengan mengarahkan kritiknya kepada pemain Oman tersebut sebelum undian dilakukan: "Kamu mencetak gol yang sangat indah, kegembiraan yang besar, lalu kamu melepas kausmu!" seraya menyatakan ketidaksukaannya terhadap tindakan yang dilakukan pemain itu.









Ia menyebut bahwa Al-Shaqsi telah melakukan segala sesuatu (dengan baik) sebelum melakukan kesalahan tersebut, sementara para analis lainnya turut angkat bicara untuk menegaskan bahwa yang membuat momen itu terasa berat adalah karena tim nasional Oman datang dari jauh, setelah sebelumnya semua orang memperkirakan Irak akan lolos bersama Arab Saudi ke semifinal.

Setelah panitia penyelenggara Khaleeji 27 memastikan isi laporan wasit pertandingan serta imbangnya Oman dan Irak dalam semua kriteria, mereka menggelar undian yang memberikan tiket lolos ke semifinal kepada tim nasional Oman.